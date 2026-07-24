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Politica
24/07/2026 20:00:00

Marsala: il Movimento Liberi nomina Sergio Giacalone coordinatore e Serena Cellura presidente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/marsala-il-movimento-liberi-nomina-sergio-giacalone-coordinatore-e-serena-cellura-presidente-450.jpg

Il Movimento Liberi ha eletto i nuovi vertici. L’assemblea dei candidati, riunita ieri, ha nominato il dottor Sergio Giacalone, commercialista, coordinatore del movimento, e Serena Manuela Cellura, dottoressa in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, presidente.

La scelta arriva dopo il risultato elettorale che ha confermato il Movimento Liberi come principale forza di minoranza al Comune di Marsala. Il movimento rivendica inoltre il ruolo avuto nella costruzione delle altre tre liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.

 

Nel direttivo entreranno anche i consiglieri comunali Gian Paolo Abrignani, Flavia Sammartano e Massimo Grillo. A loro si aggiungeranno nove componenti incaricati di guidare altrettante commissioni di studio, organizzate in parallelo alle commissioni consiliari del Comune di Marsala.

 

All’assemblea ha partecipato anche il direttivo di Lilybeo Viva, rappresentato dal coordinamento formato da Ignazio Bilardello, Salvatore Agate, Tiziana Laudicina, Vito Gambina e Rosanna Cusenza. Il gruppo ha espresso la disponibilità a collaborare con il Movimento Liberi per sviluppare iniziative politiche comuni.

Un’intesa che rafforza il percorso politico avviato dal movimento e amplia il fronte di collaborazione in vista delle prossime attività sul territorio.









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