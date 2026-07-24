Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in forte aumento nell'estate 2026

24/07/2026 09:00:00

L’estate 2026 conferma il crescente appeal delle isole minori della Sicilia, con le Egadi protagoniste assolute di una stagione caratterizzata da numeri in forte espansione. A partire da maggio, i collegamenti marittimi verso Favignana, Levanzo e Marettimo hanno registrato un aumento del 12,92% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da oltre 400 mila ad oltre 450 mila viaggiatori trasportati.



Si tratta del dato più significativo tra tutte le principali destinazioni insulari servite in Sicilia, con oltre 52 mila passeggeri in più nel periodo. Un risultato che conferma il ruolo delle Egadi come una delle mete turistiche più attrattive del Mediterraneo, grazie alla straordinaria qualità ambientale, alla ricchezza dell’offerta turistica e alla facilità dei collegamenti con la terraferma.



La crescita interessa anche gli altri arcipelaghi siciliani. Le Eolie hanno superato quota 540 mila passeggeri nel periodo, con un incremento del 4,8 % rispetto al 2025, mentre Ustica e le Pelagie hanno registrato aumenti rispettivamente del 5,8% e del 17 %. Nel complesso, i dati confermano una tendenza consolidata: sempre più viaggiatori scelgono le isole minori della Sicilia come destinazione per le proprie vacanze.



A sostenere questa crescita non è soltanto il successo delle destinazioni, ma anche un importante piano di investimenti che negli ultimi anni ha profondamente rinnovato il sistema dei collegamenti marittimi. Liberty Lines ha infatti completato un vasto programma di ammodernamento della propria flotta con l’introduzione di nove nuove unità ibride di ultima generazione, culminato nell’aprile 2026 con l’ingresso in servizio della Ettore Morace.

Un progetto che ha consentito alla compagnia di aumentare significativamente la capacità di trasporto, migliorando allo stesso tempo sostenibilità, comfort e affidabilità del servizio.



Le nuove navi dispongono infatti di una capacità di 251 passeggeri, superiore sia agli standard previsti dai contratti di servizio pubblico attualmente in essere, sia alla capienza delle navi precedenti, che sono state cedute ad altri operatori del settore.



Grazie a queste caratteristiche, la capacità complessiva di trasporto di Liberty Lines è cresciuta di oltre il 36% nel giro di pochi anni, permettendo di rispondere in maniera più efficace alla domanda nei periodi di maggiore affluenza e di mettere a disposizione dei viaggiatori un numero significativamente più elevato di posti.



Le nuove unità, progettate per offrire maggiore comfort, più spazio per i bagagli e migliori prestazioni anche in condizioni meteo-marine complesse, hanno contribuito a migliorare l’accessibilità dell’arcipelago e la qualità complessiva dell’esperienza di viaggio.



I benefici non riguardano soltanto la capacità di trasporto. Le nuove navi ibride rappresentano anche un importante passo avanti sul fronte della sostenibilità ambientale. Le unità, premiate a livello internazionale e già conformi agli standard ambientali più avanzati, consentono una riduzione significativa delle emissioni e possono navigare in modalità completamente elettrica nelle aree portuali, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale nelle località più sensibili dal punto di vista naturalistico.

La maggiore capacità di carico disponibile ha consentito di rimodulare il dispiegamento della flotta assecondando la stagionalità delle varie destinazioni e quindi ha consentito un inserimento di catamarani di grande capacità sulle rotte del quadrante occidentale già dalla primavera. L’impatto di questi movimenti risulta particolarmente evidente proprio sulle rotte delle Egadi, dove l’incontro tra una domanda turistica in costante crescita e una maggiore disponibilità di capacità ha favorito un deciso incremento dei flussi.



I numeri dei primi mesi della stagione estiva delineano quindi uno scenario estremamente positivo. Da un lato cresce la domanda turistica verso le isole siciliane, dall’altro gli investimenti realizzati negli ultimi anni stanno consentendo di rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze di residenti e visitatori. In questo contesto, le Egadi si confermano il simbolo di una tendenza che continua a rafforzarsi: un territorio sempre più attrattivo, facilmente raggiungibile e capace di richiamare ogni anno un numero crescente di viaggiatori, contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo economico e turistico della Sicilia occidentale.



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