Meteo Sicilia oggi: il grande caldo concede una tregua. Trapani respira, ma l'estate non molla

24/07/2026 08:15:00

Dopo giorni da forno ventilato, la Sicilia comincia finalmente a tirare il fiato. Oggi il termometro resta su valori pienamente estivi, ma la fase più estrema dell'ondata di calore sembra ormai alle spalle. Non è ancora il momento di dire addio ai condizionatori, però almeno non sembrerà di aprire lo sportello del forno ogni volta che si esce di casa.

Per la provincia di Trapani la giornata sarà soleggiata, ventilata a tratti e decisamente più sopportabile rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi.

Sicilia: sole, caldo ma temperature in calo

Su tutta l'Isola prevalgono condizioni di tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 32 e 36 gradi, con valori leggermente superiori nelle aree interne.

Il caldo resta intenso, ma l'arrivo di correnti meno roventi da nord-ovest sta progressivamente abbassando le temperature rispetto ai record dei giorni scorsi, quando in alcune zone della Sicilia si erano sfiorati i 45-46 gradi.

Trapani e provincia: torna un po' di respiro

Nel Trapanese la situazione appare più favorevole grazie alla brezza marina.

Le temperature previste sono:

Trapani: massima intorno ai 33-34°C , minima sui 25°C.

massima intorno ai , minima sui 25°C. Marsala: fino a 34-35°C , con umidità ancora elevata nelle ore centrali.

fino a , con umidità ancora elevata nelle ore centrali. Mazara del Vallo: circa 33°C , ventilazione moderata dal mare.

circa , ventilazione moderata dal mare. Alcamo: tra 32 e 33°C .

tra . Pantelleria: massime attorno ai 31°C, con mare che contribuisce a mantenere il clima più gradevole.

Vento e mare

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo del Canale di Sicilia, condizioni favorevoli sia per la navigazione sia per chi sceglierà una giornata in spiaggia.

Incendi: attenzione ancora alta

Il calo delle temperature non significa che l'emergenza sia finita.

La vegetazione è estremamente secca dopo settimane di caldo intenso e il rischio incendi resta elevato. Basta una disattenzione perché un piccolo focolaio si trasformi rapidamente in un incendio di vaste proporzioni.

Per questo motivo resta fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa innescare roghi nelle campagne e nelle aree boschive.

Quando finirà davvero questa ondata di caldo?

La svolta è iniziata proprio oggi.

Tra venerdì e sabato le temperature diminuiranno ancora di uno o due gradi, riportandosi su valori più vicini alla normalità estiva, soprattutto lungo le coste della Sicilia occidentale.

Non sarà però un cambio di stagione: l'anticiclone continuerà a dominare il Mediterraneo e dalla prossima settimana è possibile un nuovo, graduale aumento delle temperature, anche se al momento non sono previsti i picchi eccezionali registrati negli ultimi giorni.

Insomma, il Sahara sembra aver deciso di concedersi qualche giorno di ferie. L'estate, invece, non ha alcuna intenzione di farlo.

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