Triscina, disposta l’autopsia su Pietro Fiordaliso. La scuola sotto choc

24/07/2026 15:14:00

La Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo di Pietro Fiordaliso, il diciassettenne di Castelvetrano morto nel terribile incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.30, a Triscina.

Il corpo del giovane è stato trasferito nell’obitorio del cimitero di Castelvetrano, dove l’esame autoptico potrebbe essere eseguito già nelle prossime ore. Soltanto dopo la salma potrà essere restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Restano serie le condizioni della ragazza

Rimangono serie le condizioni della giovane G.P., che viaggiava sullo scooter condotto da Pietro. La ragazza è stata trasferita al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove nel pomeriggio è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Meno gravi le condizioni di C.F., il ragazzo che era alla guida della moto 125 coinvolta nello scontro e che è stato ricoverato all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

Il passeggero della moto, V.V., è stato invece dimesso dall’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Il dolore della scuola

La morte di Pietro Fiordaliso ha provocato un’ondata di commozione a Castelvetrano. Centinaia i messaggi di cordoglio pubblicati sui social nelle ultime ore.

Particolarmente colpita è la comunità dell’istituto Ferrigno-Accardi Titone. La dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, i docenti e gli studenti stanno vivendo ore di profondo dolore.

Nella scuola studiano anche la fidanzata di Pietro e la giovane che si trovava con lui al momento dell’incidente. Nello stesso istituto frequenta le lezioni anche la sorella del diciassettenne, che a settembre inizierà il secondo anno.

Una tragedia che ha ferito non soltanto una famiglia, ma un’intera scuola e tutta la comunità castelvetranese.



