Ha un malore in strada, finisce a terra e viene travolto e ucciso da un'auto

24/07/2026 14:38:00

Tragedia nella notte. Un uomo di 65 anni è morto in via Martinez a Licata, in circostanze ancora da chiarire. Il corpo dell’uomo è stato trovato sulla carreggiata dopo essere stato investito da un’auto in transito.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 65enne potrebbe essere stato colto da un improvviso malore mentre percorreva la strada. L’uomo sarebbe caduto sull’asfalto, perdendo conoscenza, poco prima del passaggio del veicolo che lo ha poi travolto.

Il conducente dell’automobile, che non si sarebbe accorto della presenza della persona a terra, si è fermato subito dopo l’impatto e ha chiamato i carabinieri. Sotto shock per quanto accaduto, ha fornito ai militari i primi elementi utili per ricostruire la dinamica.

Resta ora da stabilire se il decesso sia avvenuto prima dell’investimento, a causa del possibile malore, oppure se siano state le conseguenze dell’impatto a provocare la morte dell’uomo. Gli accertamenti sono in corso e saranno fondamentali le verifiche medico-legali disposte sul corpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che ha effettuato i primi rilievi. Ulteriori risposte arriveranno dagli esami necessari a chiarire con precisione cosa sia accaduto nella notte in via Martinez.



