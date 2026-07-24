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» Dai Comuni
24/07/2026 11:45:00

Stagnone Fest: cambia la circolazione nella zona di Baglio Abele

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/stagnone-fest-cambia-la-circolazione-nella-zona-di-baglio-abele-450.jpg

In occasione dello Stagnone Fest, in programma il 25 e 26 luglio in contrada Birgi Vecchi, presso Baglio Abele, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare e alla sosta nell’area interessata dalla manifestazione.

L’evento, che prevede diverse attività e spettacoli, richiamerà numerosi cittadini e visitatori lungo la zona dello Stagnone. Per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, nelle due giornate saranno attivi provvedimenti viari specifici.

 

In particolare, dalle ore 15:00 fino alle ore 03:00 del giorno successivo, sarà istituita la chiusura al transito veicolare del tratto di via Baia dei Fenici, lungo il litorale dello Stagnone, compreso tra l’intersezione con via Pantaleo e l’intersezione con via Torre Sances (in via Santa Maria).

 

Il transito sarà comunque consentito fino all’Isolato dei Moziesi da un lato e fino a vicolo Baglio Maltese n. 181 dall’altro.

Previsto inoltre il divieto di sosta in diversi punti dell’area interessata dall’evento per tutta la durata della manifestazione.

Le modifiche alla viabilità sono state adottate per consentire il regolare svolgimento dello Stagnone Fest e agevolare la gestione dei flussi di traffico nella zona di Baglio Abele.









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