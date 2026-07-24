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» Dai Comuni
24/07/2026 15:50:00

Marsala, Patti difende la scelta sulle panchine

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Le panchine sono state rimosse, i vasi sono stati collocati, rovesciati, risistemati e infine portati via. Ma per la sindaca di Marsala Andreana Patti non si tratta di una semplice operazione di arredo urbano, né tantomeno di una risposta improvvisata al problema dei bivacchi.

È, spiega, «un fotogramma di una visione più ampia».

La sindaca interviene così sul caos di Piazza Matteotti, rivendicando l’obiettivo di restituire decoro alla storica Porta Mazara e di creare maggiori spazi per famiglie e bambini.

«Non togliamo panchine», afferma Patti. Anche se, materialmente, le panchine sono state tolte.

 

«Una piazza per famiglie, bambini e socialità»

 

Secondo la sindaca, l’intervento rientra in un progetto complessivo di riqualificazione:

«Prendersi cura della città è una nostra priorità. Non è uno slogan. Non togliamo panchine ma restituiamo una piazza che diventa spazio di incontro, gioco, socialità, integrazione, prevenzione, inclusione e cultura».

L’amministrazione collega la trasformazione di Piazza Matteotti alle future “Zone Verdi”, iniziativa annunciata come di prossima attuazione.

Per il momento, tuttavia, il progetto resta soprattutto nelle dichiarazioni. Nella piazza si sono viste con certezza le panchine rimosse e alcuni piccoli vasi di plastica sistemati sugli scalini, proprio per impedirne l’utilizzo come sedute.

Una soluzione che ha suscitato le critiche del Partito Democratico, forza della stessa maggioranza, che ha chiesto il ripristino delle panchine definendo la scelta una «scorciatoia punitiva» e una «resa culturale e sociale».

 

I vasi rovesciati

 

Nella mattinata di oggi si è verificato anche un episodio di vandalismo.

I vasi con le piante collocati attorno agli scavi archeologici sono stati scaraventati a terra. Terra, piante e contenitori sono finiti sulla pavimentazione della piazza.

L’amministrazione comunale condanna il gesto, definendolo «intollerabile» e sottolineando che dovrà essere perseguito.

La Polizia municipale ha già acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di identificare l’autore o gli autori del danneggiamento.

 

Le segnalazioni dei commercianti

 

Il Comune ricorda che la situazione della piazza era stata più volte segnalata dai commercianti della zona durante diversi incontri con la sindaca.

Al centro delle lamentele, le presenze prolungate sui gradoni, il consumo di alcolici, i comportamenti molesti e una generale percezione di insicurezza e degrado.

Problemi reali, che richiedono risposte reali. Ed è proprio su queste risposte che si è aperto il dibattito.

Perché una cosa è garantire controlli, illuminazione, presenza delle forze dell’ordine e rispetto delle regole. Un’altra è eliminare gli spazi su cui le persone possono sedersi.

 

La visione e il fotogramma

 

Patti invita dunque a non giudicare l’intervento dal singolo «fotogramma», ma ad attendere il completamento del progetto.

Il problema è che, finora, il film proiettato in Piazza Matteotti è apparso piuttosto confuso.

Prima sono state rimosse le panchine. Poi sono arrivati i vasi. I vasi sono stati rovesciati, rialzati e successivamente rimossi dagli operai. Nel frattempo il Pd ha preso le distanze e l’ex sindaco Massimo Grillo ha accusato l’amministrazione di proporre soluzioni semplicistiche «dal retrogusto di vecchia destra».

Adesso arriva la spiegazione ufficiale: famiglie, bambini, integrazione, cultura e Zone Verdi.

Obiettivi certamente condivisibili. Ma manca ancora qualche dettaglio: quale sarà l’assetto definitivo della piazza, dove potranno sedersi anziani e cittadini, quali attività saranno organizzate e quando partirà davvero la riqualificazione.

Perché una visione è importante. Ma, soprattutto quando si amministrano gli spazi pubblici, servono anche progetto, tempi e istruzioni per l’uso.









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