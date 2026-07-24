Marsala: ecco il programma degli eventi dell'estate marsalese

24/07/2026 14:00:00

È online il calendario ufficiale degli Eventi d’Estate Marsala 2026, il programma promosso dal Comune che accompagnerà la città per tutta la stagione estiva con oltre cento appuntamenti dedicati a musica, teatro, sport, letteratura e tradizioni locali.

Una programmazione articolata, anche se in ritardo, che punta a valorizzare il patrimonio culturale e identitario di Marsala attraverso tre grandi filoni tematici.

“Tremila anni, una sola estate”: cultura e storia al centro del programma

Il primo percorso, dal titolo “Tremila anni, una sola estate”, raccoglie gli eventi culturali dedicati alla storia e alle radici della città.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le rappresentazioni teatrali della rassegna ‘A Scurata, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Genna, e gli incontri letterari del ciclo Il Vino Racconta al Museo del Vino Marsala.

La chiusura della stagione sarà affidata a due importanti eventi di settembre: il Marsala Film Festival e il festival del libro Il Mare Colore dei Libri, che si svolgerà al Parco Archeologico di Lilibeo.

Musica, sport e spettacoli nelle piazze con “Dove il vento diventa festa”

Il secondo filone, “Dove il vento diventa festa”, raccoglie gli appuntamenti pensati per animare piazze e arene cittadine nelle ore serali.

Tra gli eventi spicca il Marsala Jazz Festival, che dopo l’anteprima al Complesso San Pietro si sposterà nelle storiche cantine della città.

Il calendario comprende anche le serate di Porta Nuova in Musica, previste a metà agosto, e numerosi appuntamenti sportivi come il Trofeo dei Fenici, lo Star Cycling Lab e lo Shock da Ground.

Le tradizioni delle contrade protagoniste con “Un’estate, cento piazze”

Il terzo percorso, “Un’estate, cento piazze”, è dedicato alle borgate e alle contrade marsalesi.

Dopo il successo del Matarocco Fest e di Fest’Estate a Santo Padre delle Perriere, il programma proseguirà con appuntamenti come ‘A Fera di Strasatti e il Ciancio Fest.

Il calendario completo disponibile sui canali del Comune

Date, orari e location di tutti gli eventi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Marsala e sui canali social ufficiali dell’amministrazione.

L’estate marsalese si prepara così a offrire un calendario diffuso, capace di unire cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

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Marsala aderisce alla rottamazione quinquies

Il Comune di Marsala ha formalmente approvato l’adesione alla definizione agevolata dei debiti, nota come “Rottamazione-quinquies”.

La decisione è arrivata attraverso le deliberazioni del Consiglio Comunale numero 70 del 13 luglio 2026 e numero 76 del 17 luglio 2026.

Possibile riduzione di sanzioni e interessi per i contribuenti

La misura consente ai cittadini e alle imprese interessate di regolarizzare le proprie posizioni debitorie beneficiando dell’abbattimento di alcune componenti aggiuntive.

La definizione agevolata riguarda sia debiti di natura tributaria, come ad esempio IMU e TARI, sia debiti di natura patrimoniale.

Tra gli importi che possono essere eliminati rientrano sanzioni, interessi di mora e sanzioni per ritardata iscrizione a ruolo.

Il Comune informa i cittadini sulle nuove possibilità

L’amministrazione comunale invita i contribuenti interessati a informarsi sulle modalità operative per accedere alla misura e sulle procedure previste.

La rottamazione quinquies rappresenta uno strumento pensato per favorire il recupero delle somme dovute attraverso un percorso agevolato e più sostenibile per i cittadini.

Una misura per favorire il recupero delle entrate comunali

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire ai contribuenti una possibilità concreta di regolarizzare la propria posizione, dall’altro consentire all’ente di migliorare la gestione delle entrate.

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Marsala, Shock Da Ground in Piazza della Vittoria

La Polizia Municipale dispone chiusure e divieti per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva

Proseguono a Marsala gli appuntamenti sportivi dell’estate con la manifestazione Shock Da Ground, in programma fino al prossimo 26 luglio in Piazza della Vittoria.

Per consentire lo svolgimento dell’evento e garantire sicurezza e organizzazione degli spazi, la Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla circolazione veicolare.

Stop al traffico in Piazza della Vittoria e nelle vie interessate

Dal 23 al 26 luglio 2026, dalle ore 16 alle ore 1 del giorno successivo, e comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative, sarà vietata la circolazione in:

· Piazza della Vittoria;

· Viale Nazario Sauro;

· Viale Isonzo nel tratto compreso tra Via Garraffa e Piazza della Vittoria.

Previsto anche il divieto di transito per i mezzi pesanti lungo tutto Viale Isonzo, con percorso alternativo dal Lungomare Boeo.

Cambiano anche le regole per la sosta

Dalle ore 20 del 21 luglio alle ore 12 del 27 luglio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata:

· nell’area di Piazza della Vittoria davanti al Teatro Impero;

· su entrambi i lati di Viale Nazario Sauro, esclusi i mezzi degli addetti ai lavori;

· nel tratto di Viale Isonzo compreso tra Via Garraffa e Piazza della Vittoria.

Previsto il presidio degli accessi durante l’evento

La società organizzatrice dovrà garantire il controllo dei varchi e delle aree interessate attraverso personale dedicato o volontari incaricati, secondo quanto previsto dal piano di sicurezza approvato.

Le modifiche resteranno in vigore fino al termine delle necessità legate alla manifestazione.

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Marsala punta sulla filiera del vetro: Patti convoca imprese e produttori

Trasformare una sfida industriale in un’opportunità di sviluppo per tutto il territorio. È questo l’obiettivo del tavolo tecnico convocato dalla sindaca di Marsala Andreana Patti per costruire una filiera regionale del vetro capace di mettere insieme industria, agricoltura ed economia circolare.

L’incontro è previsto per il prossimo 27 luglio e coinvolgerà O-I Glass, organizzazioni sindacali, Sicindustria, Confindustria Trapani, Confcooperative, Legacoop, cantine sociali e private, imbottigliatori e produttori vitivinicoli e olivicoli.

Il futuro dello stabilimento O-I Glass al centro del confronto

“Il futuro dello stabilimento O-I Glass di Marsala non riguarda soltanto una delle più importanti realtà industriali del territorio, ma rappresenta una concreta occasione di crescita per tutta la Sicilia occidentale”, afferma la sindaca Patti.

L’obiettivo è creare un percorso condiviso tra istituzioni e sistema produttivo per rafforzare occupazione e competitività.

Economia circolare e vetro siciliano: la sfida dello sviluppo sostenibile

L’iniziativa si collega anche al percorso istituzionale avviato sul futuro dello stabilimento e al disegno di legge firmato dai deputati regionali Gaspare Vitrano e Dario Safina, attualmente all’esame dell’Ars, dedicato all’economia circolare e all’utilizzo di materiali riciclati.

Secondo l’amministrazione comunale, il vetro può diventare un simbolo di una nuova politica industriale capace di unire sostenibilità ambientale, innovazione e lavoro.

Un marchio di qualità per valorizzare le produzioni siciliane

Tra i temi del tavolo anche la possibilità di realizzare un marchio di qualità e sostenibilità dedicato alle aziende che adottano principi di economia circolare.

L’obiettivo è valorizzare sui mercati nazionali e internazionali le produzioni siciliane che scelgono packaging più sostenibili.

Marsala come punto di riferimento della nuova filiera

“Marsala possiede tutte le caratteristiche per diventare il punto di riferimento di questo percorso – conclude Patti –. La presenza di una grande realtà industriale come O-I Glass e di un patrimonio agroalimentare riconosciuto nel mondo offre l’opportunità di costruire una filiera innovativa”.

Un progetto che punta a creare ricadute economiche, ambientali e occupazionali attraverso il legame tra industria, agricoltura e sostenibilità.



