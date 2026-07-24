San Vito Lo Capo, Libri, autori e bouganville. Gaspare Grammatico presenta “La mentalità del granchio”
Un duplice omicidio, la stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese e una città nella quale i rapporti umani possono diventare più intricati dell’indagine. Questa sera, venerdì 24 luglio, alle 21:30, Gaspare Grammatico sarà nel Giardino di Palazzo La Porta, a San Vito Lo Capo, per presentare “La mentalità del granchio”, il suo nuovo romanzo pubblicato da Mondadori.
L’incontro rientra nella ventisettesima edizione di “Libri, autori e bouganville”, la rassegna letteraria curata da Giacomo Pilati e organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di San Vito Lo Capo.
Una nuova indagine per Nenè Indelicato
Al centro del romanzo torna il commissario Nenè Indelicato, capo della Squadra mobile di Trapani. Questa volta deve fare luce su un duplice omicidio maturato sullo sfondo della stagione lirica del Luglio Musicale.
L’indagine accompagna il lettore tra le strade di Trapani e dentro una rete di tensioni, invidie e rapporti difficili. Il titolo richiama proprio quella dinamica per cui, come i granchi chiusi in un secchio, chi prova a risalire viene trascinato nuovamente verso il basso dagli altri. Una metafora che Grammatico usa per osservare debolezze e contraddizioni molto umane, intrecciando il meccanismo del giallo con uno spaccato della società contemporanea. Il romanzo viene presentato come il terzo episodio della serie dedicata al commissario trapanese.
Dalla televisione ai gialli ambientati a Trapani
Gaspare Grammatico è nato a Trapani e vive tra Torino e Milano, pur tornando spesso nella sua città d’origine. È autore televisivo e lavora da anni nella squadra di “Fratelli di Crozza”. Alla scrittura per la tv affianca quella narrativa, affidando a Nenè Indelicato uno sguardo ironico e disincantato sulla provincia trapanese.
L’appuntamento di questa sera prosegue il calendario di “Libri, autori e bouganville”, che fino al 28 agosto porta a San Vito Lo Capo scrittori, giornalisti e saggisti. L’incontro con Gaspare Grammatico inizierà alle 21:30 nel Giardino di Palazzo La Porta.
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