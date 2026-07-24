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Cultura
24/07/2026 11:30:00

"L'amicizia che resta", il libro di Cirino e Panfalone in tour a Trapani, Erice, Marsala e Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784885329-0-l-amicizia-che-resta-il-libro-di-cirino-e-panfalone-in-tour-a-trapani-erice-marsala-e-palermo.jpg

Dopo il debutto con I segreti di Cala Nera, Thaumas Edizioni torna in libreria con "L'amicizia che resta (Cortile Grimaldi)", il nuovo romanzo scritto a quattro mani da Francesco Cirino e Gaspare Panfalone. Per accompagnare l'uscita del volume è stato organizzato un tour di presentazioni che toccherà Trapani, Erice, Marsala e Palermo, trasformando ogni appuntamento in un'occasione di confronto sul valore dei legami, della memoria e dell'identità.

 

Un viaggio tra ricordi e amicizia

 

Il romanzo racconta, attraverso due voci narranti, il percorso di un'amicizia che attraversa l'infanzia, l'adolescenza e i primi anni dell'età adulta. Sullo sfondo ci sono i cortili di un tempo, le partite a pallone, le biciclette, le prime trasgressioni e la presenza discreta delle figure paterne: elementi che diventano il punto di partenza per una riflessione sul valore dei rapporti autentici e sulla capacità dei ricordi di accompagnare una persona lungo tutta la vita.

Più che una raccolta di memorie, il libro si propone come un viaggio nella memoria condivisa, capace di evocare luoghi, volti ed esperienze che appartengono a un'intera generazione.

 

Le tappe del tour

 

Il calendario degli incontri prenderà il via domenica 26 luglio, alle ore 18, all'Addisio Bar di Trapani, dove gli autori dialogheranno con gli scrittori Giacomo Pilati e Giampiero Montanti.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 23 agosto, alle 18, nel suggestivo Cortile Panfalone di Erice. Successivamente il libro sarà presentato venerdì 28 agosto, alle 19, alla Società Canottieri Marsala, mentre la conclusione del tour è fissata per venerdì 9 ottobre, alle 18, al Circolo del Tennis Kalta Sport Village di Palermo.

 

Gli autori

 

Francesco Cirino, manager bancario originario di Trapani, coltiva da anni la passione per la scrittura, con particolare attenzione alla poesia. Gaspare Panfalone, imprenditore siciliano, affianca all'attività professionale un costante impegno nella promozione culturale, attraverso iniziative dedicate alla narrativa e alla filosofia.

Con questo nuovo progetto editoriale, Thaumas Edizioni conferma la volontà di promuovere la lettura attraverso incontri che favoriscano il dialogo tra autori e pubblico, valorizzando al tempo stesso i luoghi e il patrimonio culturale della Sicilia. Un percorso che, proprio come racconta il libro, mette al centro ciò che resiste al tempo: l'amicizia e la memoria condivisa.

 

 









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