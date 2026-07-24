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Cronaca
24/07/2026 07:56:00

Mazara: 45enne trovato morto in casa 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784872714-0-mazara-45enne-trovato-morto-in-casa.jpg

Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro storico di Mazara del Vallo. Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento di via Capitolo, dopo la segnalazione di alcune persone che lavorano nello stesso stabile.

 

A far scattare l'allarme sono stati infatti i dipendenti di uno studio professionale situato al piano inferiore, insospettiti dal forte odore proveniente dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

 

Non ottenendo alcuna risposta dall'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco hanno aperto la porta, trovando il corpo dell'uomo ormai privo di vita.

La vittima, identificata con le iniziali S.A., secondo le prime informazioni si era trasferita nell'immobile soltanto da pochi giorni. Da inizio settimana familiari e conoscenti non avrebbero più avuto sue notizie.

 

Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il medico legale per i primi accertamenti. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse da un decesso per cause naturali. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un malore improvviso, che potrebbe essere stato favorito dalle elevate temperature registrate negli ultimi giorni. Saranno comunque gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione le cause della morte.



Cronaca | 2026-07-24 07:56:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784872714-0-mazara-45enne-trovato-morto-in-casa.jpg

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