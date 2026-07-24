Alcamo piange Aurora Valenti, morta a 22 anni. Era allieva della Guardia di Finanza

24/07/2026 14:17:00

Aveva soltanto 22 anni e un futuro appena cominciato in divisa. Alcamo piange Aurora Valenti, giovane allieva della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, all’Aquila, morta in ospedale dopo essere precipitata dalla finestra della sua camera, al terzo piano della struttura.

Una tragedia che ha sconvolto la famiglia, la comunità alcamese e l’intero Corpo della Guardia di Finanza. Sulle circostanze della caduta sono in corso gli accertamenti degli investigatori, che mantengono il massimo riserbo.

La caduta dalla finestra della Scuola

Aurora è precipitata nel pomeriggio di ieri da un’altezza di circa dodici metri. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate.

Soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, la giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per i gravissimi traumi riportati, soprattutto alla testa e al bacino. Ogni tentativo dei medici di salvarla, però, si è rivelato inutile.

Sul posto è intervenuto il magistrato di turno. Nelle prossime ore potrebbe essere disposto l’esame autoptico, mentre i familiari della ragazza hanno raggiunto l’Aquila.

Aveva appena ricevuto le “fiamme”

Classe 2004, Aurora frequentava il primo anno del corso per allievi ispettori. Soltanto pochi giorni fa aveva ricevuto le tradizionali “fiamme”, il simbolo che sancisce l’ingresso ufficiale nel percorso formativo degli allievi marescialli della Guardia di Finanza.

Aveva scelto una strada impegnativa, fatta di studio, disciplina e servizio allo Stato. La tragedia è avvenuta a pochi giorni dall’inizio del periodo di licenza previsto per gli allievi della scuola di Coppito.

All’interno dell’istituto il clima è di profondo sgomento. Potrebbe essere annullata la festa in programma lunedì 27 luglio per gli allievi del terzo anno, ormai prossimi alla conclusione del loro percorso formativo.

Il cordoglio del Comune di Alcamo

Il sindaco di Alcamo Domenico Surdi, l’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio Saverio Messana e tutti i consiglieri hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia Valenti.

«Il sindaco, l’amministrazione, il presidente del Consiglio insieme a tutto il Consiglio si stringono al dolore della famiglia Valenti per la prematura scomparsa della giovane Aurora», si legge nella nota diffusa dal Comune.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dai colleghi e dalle organizzazioni sindacali dei finanzieri. In queste ore, dietro l’uniforme, resta soprattutto il ricordo di una ragazza di 22 anni, dei suoi progetti e di un cammino interrotto troppo presto.

Alcamo si stringe attorno alla famiglia di Aurora, nel rispetto del suo dolore e nell’attesa che gli accertamenti chiariscano quanto accaduto.



