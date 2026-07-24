Parco Archeologico di Selinunte, ultimi biglietti per Delia e il suo “Sicilia Bedda Tour”

24/07/2026 14:37:00

La voce di Delia tra le colonne del Tempio di Hera. Domenica 2 agosto, alle 21, la cantante siciliana porterà il suo “Sicilia Bedda Tour” al Parco archeologico di Selinunte, inaugurando la prima edizione dell’Archea Music Festival.

Per il concerto, fanno sapere gli organizzatori, restano ormai pochi biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e TicketSms. La tappa selinuntina arriva dopo i sold out registrati dal tour in diverse città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma e Palermo.

Un viaggio musicale dentro la Sicilia

“Sicilia Bedda Tour” nasce come un racconto in musica dell’identità dell’artista e del suo legame con l’Isola. Il repertorio recupera sonorità e suggestioni della tradizione siciliana, rilette attraverso una scrittura contemporanea che attraversa folk e cantautorato.

Delia Buglisi ha conquistato il grande pubblico con una voce intensa e un percorso costruito tra radici popolari e nuove contaminazioni. Il concerto al Tempio di Hera metterà questo racconto in dialogo con uno dei luoghi più rappresentativi della storia siciliana.

Tra le sue uscite più recenti c’è “Al mio paese”, brano realizzato con Serena Brancale e Levante e pubblicato nell’aprile 2026. Una canzone dedicata al Sud, alla partenza, alla nostalgia e al rapporto mai semplice con la propria terra.

Da Sanremo al Tempio di Hera

Nel febbraio scorso Delia è salita anche sul palco del Festival di Sanremo. Durante la serata delle cover ha affiancato Serena Brancale e Gregory Porter nell’interpretazione di “Bésame mucho”, portando davanti al pubblico televisivo nazionale la propria vocalità e il suo stile.

Il concerto del 2 agosto segnerà l’apertura dell’Archea Music Festival, progetto organizzato dalle società Record e Futuris in collaborazione con il Comune di Castelvetrano e il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

La manifestazione punta a unire musica dal vivo e patrimonio storico, ospitando concerti nei siti archeologici e in altri luoghi di particolare valore culturale. La scelta di Delia per la serata inaugurale sottolinea proprio il legame tra la memoria della Sicilia e i suoi nuovi linguaggi musicali.

Gli ultimi biglietti

Il concerto inizierà alle 21 al Tempio di Hera del Parco archeologico di Selinunte. I biglietti ancora disponibili possono essere acquistati su TicketOne e TicketSms.



