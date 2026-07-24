Marsala Jazz Festival, gran finale con Alain Pérez e Cédric Hanriot

24/07/2026 14:34:00

Il jazz cubano di Alain Pérez e le contaminazioni tra jazz, funk, elettronica e hip hop di Cédric Hanriot. Il Marsala Jazz Festival si prepara alle ultime due serate, sabato 25 e domenica 26 luglio, entrambe alle 21:30 alle Cantine Fina.

La rassegna, organizzata da Catania Jazz in collaborazione con l’associazione Marsala Jazz Festival, arriva al gran finale dopo i sold out registrati con Raphael Gualazzi alle Cantine Pellegrino e con i concerti ospitati dalle Cantine Donnafugata.

Sabato sera sarà la volta di Alain Pérez y La Orquesta, formazione cubana che, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, si esibirà per la prima volta in Italia e in esclusiva a Marsala. Domenica chiuderà il festival il pianista francese Cédric Hanriot con il progetto “Time Is Colour – Vol. 3”.

Alain Pérez, da Cuba a Marsala

Bassista, cantante, compositore, arrangiatore e polistrumentista, Alain Pérez è uno dei protagonisti della musica cubana contemporanea. Nato nel 1977 a Manaca Iznaga, nella provincia di Sancti Spíritus, è cresciuto in una famiglia nella quale la musica accompagnava feste e momenti quotidiani.

Il padre Gradelio ne intuì presto il talento. Pérez iniziò così a studiare chitarra classica e pianoforte al Conservatorio Manuel Saumell di Cienfuegos, per poi proseguire la formazione alla Escuela Nacional de Arte dell’Avana.

Il passaggio decisivo arrivò quando Chucho Valdés lo chiamò a suonare negli Irakere, una delle formazioni più importanti nella storia del latin jazz. Pérez aveva appena 17 anni. Da allora la sua carriera si è sviluppata tra jazz, son, timba, salsa e flamenco.

Ha collaborato con artisti come Isaac Delgado, Celia Cruz, Enrique Morente, Niño Josele e Paco de Lucía, del quale è stato bassista per circa dieci anni. Il suo lavoro tiene insieme le radici popolari cubane e una continua ricerca musicale, affidata non soltanto al basso, ma anche alla voce, alle tastiere e alle percussioni.

Alle Cantine Fina arriverà con La Orquesta, formazione capace di trasformare il concerto in una grande festa musicale, tra ritmi afro-cubani, improvvisazione jazz e musica da ballo. L’appuntamento di sabato 25 luglio è confermato alle 21:30; i biglietti partono da 20 euro.

La chiusura con Cédric Hanriot

Domenica 26 luglio, sempre alle 21:30, il festival si concluderà con Cédric Hanriot e “Time Is Colour – Vol. 3”.

Pianista, compositore, arrangiatore e produttore francese, Hanriot costruisce una musica di confine, nella quale il jazz dialoga con hip hop, rap, funk, soul ed elettronica. Un linguaggio ritmico e contemporaneo, capace di alternare improvvisazione, groove e inserti vocali.

Il progetto “Time Is Color”, avviato nel 2022, ha ricevuto recensioni molto positive dalla stampa internazionale. La sua musica è stata segnalata anche da BBC Music Magazine e Jazz Magazine, mentre un brano del primo volume è entrato in una playlist di Barack Obama. Il secondo capitolo, “A Luminous World”, ha coinvolto musicisti e rapper come Erik Truffaz, Soweto Kinch, Braxton Cook, JSWISS e Charles X.

A Marsala Hanriot presenterà il terzo volume del progetto con il suo quartetto. Sarà una chiusura molto diversa dalla serata cubana, ma altrettanto costruita sul ritmo e sulla contaminazione tra generi.

Vino e musica alle Cantine Fina

Le due serate conclusive si svolgeranno alle Cantine Fina, in contrada Bausa. Come per gli altri appuntamenti di “Jazz in Cantina”, il primo calice di vino sarà offerto dalla cantina ospitante.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne, DIY Ticket ed Enthemo.



