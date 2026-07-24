Trapani, Summer Art Camp: al S. Domenico l'arte incontra la città

24/07/2026 08:52:00

Per troppo tempo l'arte è rimasta chiusa dentro musei e gallerie, luoghi spesso percepiti come lontani dalla vita quotidiana.

Oggi, invece, prova a cambiare prospettiva: esce dagli spazi espositivi, incontra le persone e diventa esperienza condivisa, occasione di crescita e strumento di inclusione.

È questa la filosofia del Summer Art Camp, il progetto promosso da Margine SDC che, nelle prossime settimane, trasformerà il Chiostro di San Domenico in un laboratorio creativo aperto alla città, con una serie di workshop gratuiti dedicati alla fotografia, all'illustrazione, alla scrittura, al teatro e alle arti performative.



L'iniziativa nasce dalla collaborazione con il Distretto Socio Sanitario D50 e punta a rendere la cultura accessibile, coinvolgendo soprattutto giovani e appassionati in un percorso fatto non di semplici spettacoli da osservare, ma di esperienze da vivere in prima persona.

Un'idea che si inserisce nel percorso di valorizzazione del Chiostro di San Domenico, diventato negli ultimi anni uno degli spazi culturali più attivi della città, sede di eventi, mostre e progetti sociali.

Il programma riunisce professionisti provenienti da linguaggi artistici diversi.

Per le arti visive il programma propone fotografia con Francesco Bellina, fotografo documentarista trapanese conosciuto a livello internazionale per i suoi lavori su migrazioni e cambiamenti climatici; pittura materica e simbolismo con Mira and Wanderlust; illustrazione con il fumettista Cammamoro, autore pubblicato da Linus, Internazionale e Corriere della Sera; infine serigrafia con il designer Sandro Gaeta, originario di Levanzo e impegnato nella ricerca tra artigianato, sostenibilità e arte tessile.

Il percorso dedicato alle arti performative comprende invece scrittura creativa con il regista e filmmaker Antonio Messana, danza Graham e musica sperimentale con Giulia D'Antoni e Aldo Scarpitta, recitazione teatrale e autofiction con Manfredi Messana, fino all'improvvisazione teatrale guidata dall'attrice Ester Pantano, volto noto del cinema e delle serie televisive italiane come Màkari e Imma Tataranni.

Più che un calendario di appuntamenti, il Summer Art Camp propone un modo diverso di intendere la cultura: non qualcosa da consumare passivamente, ma un'occasione per imparare, confrontarsi e creare insieme. L'arte, in questa visione, diventa un linguaggio capace di costruire relazioni e di restituire valore agli spazi pubblici, trasformando un luogo storico come il Chiostro di San Domenico in un punto d'incontro tra creatività, formazione e comunità.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Un progetto che conferma come Trapani debba investire sempre più nella cultura non soltanto come proposta di intrattenimento, ma come leva di inclusione sociale e crescita collettiva.



