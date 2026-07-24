Trapani, la Diocesi: "Non dimenticate i nonni". Domenica la Giornata mondiale degli anziani

24/07/2026 16:20:00

In un'estate che spesso coincide con partenze, vacanze e città che si svuotano, la Diocesi di Trapani lancia un invito a non lasciare indietro chi rischia più di tutti la solitudine.

Domenica 26 luglio si celebra la VI Giornata mondiale dei nonni e degli anziani e il vescovo Pietro Maria Fragnelli chiede alle comunità e ai singoli fedeli di trasformare questa ricorrenza in un gesto concreto di vicinanza.

La Giornata, istituita da Papa Francesco nel 2021 e celebrata ogni quarta domenica di luglio, coincide quest'anno con la festa dei santi Gioacchino e Anna, tradizionalmente ricordati come i nonni di Gesù.

Per questa sesta edizione Papa Leone XIV ha scelto il tema "Io invece non ti dimenticherò mai"(Isaia 49,15), un richiamo alla fedeltà di Dio verso ogni persona e, allo stesso tempo, un invito a non lasciare soli gli anziani, soprattutto quelli più fragili o dimenticati.

"In questa VI edizione desideriamo sottolineare con particolare forza la dimensione della vicinanza concreta e reale perché, come ci ha ricordato Papa Leone nella sua ultima enciclica "Magnifica Humanitas", anche nel tempo ipertecnologico di oggi non bisogna rinunciare al bisogno irrinunciabile di prossimità", afferma il vescovo Fragnelli.

Il presule invita a non lasciarsi distrarre dal periodo estivo e a rivolgere un'attenzione particolare "a coloro che vivono soli, a chi trascorre i propri giorni nelle strutture di cura, a chi non riceve visite". Un appello che va oltre i rapporti familiari: "Che siano i nostri nonni o anziani che sappiamo soli o in difficoltà, non manchi la nostra prossimità e la nostra gratitudine verso coloro che custodiscono la memoria e sono testimoni di fede e maestri di vita".

Il messaggio del Papa insiste proprio sul valore degli anziani come patrimonio delle comunità.

Nel testo diffuso in vista della Giornata, Leone XIV ricorda che nessuno è dimenticato da Dio e invita famiglie, parrocchie e realtà ecclesiali a rendere concreta questa vicinanza con visite, incontri e gesti di attenzione verso chi vive nella solitudine.

Anche la Diocesi di Trapani ha scelto di coinvolgere i fedeli attraverso i social network.

Oltre alla pubblicazione della preghiera ufficiale per i nonni e gli anziani, è stato lanciato un invito a condividere ricordi, emozioni, espressioni e sapori legati ai propri nonni rispondendo alla domanda: "Se dico nonno, nonna, che cosa ti viene in mente?", utilizzando l'hashtag proposto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Più che una semplice ricorrenza liturgica, la Giornata vuole così diventare un'occasione per riportare al centro una questione sempre più attuale: quella della solitudine degli anziani, una fragilità che durante l'estate, quando molte famiglie si allontanano e le città rallentano, rischia spesso di diventare ancora più evidente.



