Marsala: i commercianti di Porta Mazara ringraziano la Sindaca Patti per aver tolto le panchine
Assieme alle tante critiche ricevute per lo smantellamento delle panchine di Porta Mazara, arrivano per l'amministrazione comunale e per la sindaca anche i ringraziamenti da parte di alcuni titolari di attività commerciali della stessa piazza.
Bruno, Michele e Nicola sono i tre titolari di bar di Porta Mazara (piazza Matteotti), a Marsala, che ringraziano la sindaca Andreana Patti per aver rimosso le panchine al fine di contrastare il bivacco. Lo hanno chiesto loro stessi di togliere le panchine.
Nelle ultime ore a Porta Mazara è accaduto di tutto. Un vero caos, sia amministrativo sia politico. Prima sono state rimosse le panchine, poi sono stati collocati dei vasi con fiori sulle sedute attorno agli scavi archeologici. Successivamente, dopo un atto di vandalismo da parte di un giovane, che ha gettato a terra i vasi di plastica con i fiori, questi sono stati ricollocati. Infine, qualche ora dopo, sono stati rimossi definitivamente, segnando un passo indietro dell'amministrazione comunale.
Nel video, mentre intervistiamo i tre commercianti, i vasi sono ancora presenti perché erano stati ricollocati, ma circa mezz'ora dopo sono stati tutti rimossi.
Ecco cosa hanno detto i commercianti di Porta Mazara a Tp24: «Noi abbiamo pensato di combattere il bivacco chiedendo alla sindaca di togliere le panchine. Questo bivaccare, fatto da persone che la sera fanno quello che vogliono, non fa altro che degradare la nostra zona e le nostre attività commerciali. Ora, grazie alla nostra sindaca, abbiamo ottenuto ciò che avevamo richiesto. Questo è un nostro atto di protesta contro chi si oppone a queste misure, che garantiscono sia la sicurezza sia il decoro. Diamo la possibilità alle persone, ai marsalesi, di ritornare a Porta Mazara. Non devono più avere paura di tornare qui, che è diventata simbolo di emarginazione, sporcizia e insicurezza».
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