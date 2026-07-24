Erice, nuove segnalazioni di sversamenti e zecche alla spiaggia di S. Giuliano

24/07/2026 16:45:00

Le segnalazioni di sversamenti tornano ad interessare la spiaggia libera di San Giuliano, a Erice.

A pochi mesi dall'emergenza che aveva portato anche al divieto temporaneo di balneazione in un tratto del litorale, la consigliera comunale di opposizione Simona Mannina chiede un nuovo intervento degli enti competenti, dopo avere ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini.

Mannina ha trasmesso una richiesta urgente di verifica riguardante la presunta presenza di sversamenti a mare lungo la spiaggia prospiciente il Polo universitario di Trapani nelle giornate del 18 e 19 luglio. Alla richiesta si aggiungono le segnalazioni sulla presunta presenza di zecche sull'arenile e i racconti di alcuni bagnanti che avrebbero manifestato eruzioni cutanee dopo una giornata al mare.

La consigliera spiega di essersi confrontata già nella giornata precedente con il responsabile del settore del Comune di Erice, il quale avrebbe riferito che "non risultano al Comune di Erice sversamenti". Una risposta che, però, non ha dissipato i dubbi, considerato il continuo arrivo di nuove segnalazioni.

Per questo Mannina ha chiesto formalmente agli enti competenti di effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche, ambientali e sanitarie per accertare l'effettiva situazione.

"Quando si parla di salute pubblica, ambiente e sicurezza – afferma – nessuna segnalazione può essere ignorata. Le verifiche servono proprio ad accertare i fatti e a fornire ai cittadini risposte chiare, trasparenti e basate su dati oggettivi".

Il caso si inserisce in un contesto che negli ultimi mesi ha già interessato il litorale di San Giuliano. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, infatti, una serie di sversamenti aveva determinato l'intervento del Comune di Erice con un'ordinanza di divieto di balneazione in parte della spiaggia, dopo le denunce presentate dagli stessi consiglieri di opposizione e gli accertamenti avviati dagli enti competenti.

Proprio quei precedenti, sottolinea Mannina, rendono necessario non sottovalutare le nuove segnalazioni. L'auspicio espresso dalla consigliera è che gli accertamenti possano confermare la regolarità della situazione e consentire a residenti e turisti di continuare a frequentare il litorale in sicurezza.



