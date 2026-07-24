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Sport

» Basket
24/07/2026 12:45:00

Estathé 3×3 Italia 2026: nel weekend a Marsala lo Shock da Ground

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784890509-0-estathe-3-3-italia-2026-nel-weekend-a-marsala-lo-shock-da-ground.jpg

Marsala diventa uno dei centri nazionali del basket 3x3. Fino a domenica 26 luglio Piazza della Vittoria ospita la quindicesima edizione di “Shock da Ground”, settimo e ultimo torneo Master dell’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit prima delle finali nazionali di Riccione.

L’appuntamento marsalese chiude il calendario dei Master del tour estivo organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport. In campo atleti provenienti da diverse regioni, impegnati nelle gare Open e giovanili. Dai quarti di finale, gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube Italbasket.

Quattro giorni di gare a Porta Nuova

La manifestazione è iniziata giovedì 23 luglio e proseguirà fino a domenica 26. Le partite si disputano dalle 16 fino a tarda sera nell’arena allestita in Piazza della Vittoria, davanti a Porta Nuova. L’ingresso è gratuito.

“Shock da Ground” affianca all’agonismo il consueto programma di musica e intrattenimento. La manifestazione, arrivata alla quindicesima edizione, ospita anche le finali regionali giovanili e il torneo Master Estathé, inserito nel circuito Elite della Federazione.

Tra le iniziative collaterali sono previsti giochi e attività per il pubblico. Presente anche lo spazio Estathé, title sponsor del circuito da cinque anni, con la nuova bevanda Estathé Sport.

L’ultima tappa prima di Riccione

Il torneo di Marsala rappresenta l’ultimo appuntamento Master prima delle Estathé 3x3 Italia Finals, in programma a Riccione dal 29 luglio al 1° agosto. Saranno assegnati i titoli nazionali maschili e femminili delle categorie Open, Under 18, Under 16 e Under 14.

Ad aprire le finali saranno gli Under 14, in campo il 29 e 30 luglio. Seguiranno gli Under 16, mentre il 31 luglio e il 1° agosto toccherà alle categorie Under 18 e Open.

Il circuito 2026 ha attraversato 19 regioni italiane, con oltre 130 tornei distribuiti tra le categorie Elite e Classic. Nello stesso fine settimana della tappa marsalese si disputano altri tornei nazionali a Viareggio, Mogoro e Cesenatico, oltre agli ultimi eventi utili a definire il ranking per le Finals.

A Marsala, intanto, il programma proseguirà fino a domenica sera. Orari e informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Marsala e sui canali ufficiali del circuito Estathé 3x3 Italia.









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