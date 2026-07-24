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Antimafia
24/07/2026 18:32:00

Mafia a Petrosino, la Cisl: "Liberare l'economia dalla pressione mafiosa è fondamentale" 

 

 
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784911319-0-mafia-a-petrosino-la-cisl-liberare-l-economia-dalla-pressione-mafiosa-e-fondamentale.jpg

Un plauso all'operazione antimafia condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani arriva dalla Cisl Palermo Trapani. Il sindacato sottolinea l'importanza dell'azione di contrasto a Cosa Nostra per restituire libertà al tessuto economico e sociale del territorio.

 

«Un plauso ai carabinieri di Trapani per l'operazione antimafia condotta a Petrosino, fondamentale l'azione di contrasto all'oppressione mafiosa per liberare il nostro tessuto economico dalla pressione criminale che blocca lo sviluppo», afferma la segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami.

L'intervento dei militari dell'Arma ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di dodici persone. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

 

"Colpire i canali di finanziamento della mafia"

Per la segretaria della Cisl, operazioni di questo tipo rappresentano un passaggio decisivo nella lotta alla criminalità organizzata.

«Contrastare l'oppressione delle intimidazioni e il traffico di sostanze stupefacenti vuol dire chiudere i canali di finanziamento di Cosa Nostra – sottolinea Badami – ma significa anche liberare commercianti e imprenditori dalle richieste estorsive e limitare la diffusione della droga nei nostri territori, in particolare del crack, il cui consumo purtroppo è in aumento tra i giovanissimi».

 

"Servono tutele per chi denuncia"

Secondo la Cisl, la repressione da sola non basta. Alla risposta dello Stato devono affiancarsi strumenti concreti a sostegno di chi sceglie di ribellarsi alle organizzazioni mafiose.

«Colpire il sistema mafioso è il primo passo – conclude Badami – al quale devono seguire tutele speciali e un sostegno concreto per chi denuncia, la difesa di uno sviluppo economico sano e libero dall'oppressione mafiosa e la promozione della cultura della legalità attraverso l'impegno condiviso di associazioni, cittadini, parti sociali e istituzioni».

 









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