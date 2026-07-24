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Cronaca

» Ambiente
24/07/2026 18:46:00

Il Presidente Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784911591-0-il-presidente-sergio-mattarella-a-pantelleria-per-il-decennale-del-parco-nazionale.jpg

 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pantelleria il prossimo 28 luglio per celebrare il decimo anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, il primo Parco nazionale istituito in Sicilia.

La visita del Capo dello Stato rappresenta uno degli appuntamenti istituzionali più importanti nella storia recente dell'isola e arriva su invito del presidente dell'Ente Parco, Italo Cucci, per celebrare i dieci anni di attività dell'area protetta, diventata un simbolo della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio.

 

La cerimonia all'aeroporto

La giornata inizierà alle 11 presso l'Hangar del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dove si svolgerà la cerimonia ufficiale del decennale.

L'evento è organizzato dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, in collaborazione con il Comune di Pantelleria, ENAC Servizi Aeroporti e l'Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria.

Per ragioni di sicurezza l'accesso sarà consentito esclusivamente agli ospiti già accreditati. Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti accreditati, associazioni, categorie economiche, realtà del volontariato, presidenti dei circoli dell'isola e i Piccoli Rangers, coinvolti dall'Ente Parco come rappresentanza della comunità pantesca.

 

Il saluto ai cittadini in Piazza Cavour

Al termine della cerimonia istituzionale, il Presidente Mattarella si sposterà nel cuore del centro abitato.

Alle 12, infatti, è previsto un incontro con la cittadinanza in Piazza Cavour, dove il Capo dello Stato rivolgerà un saluto ai panteschi e ai visitatori presenti sull'isola.

A differenza della cerimonia all'hangar, questo momento sarà aperto al pubblico, consentendo ai cittadini di partecipare liberamente e salutare il Presidente della Repubblica.

 

Una visita tra istituzioni e territorio

Dopo l'incontro con la popolazione, la visita proseguirà con alcuni appuntamenti di carattere privato prima del rientro a Roma.

La presenza di Mattarella sottolinea il valore nazionale del Parco di Pantelleria, istituito nel 2016 per tutelare un patrimonio naturalistico unico nel Mediterraneo, fatto di paesaggi vulcanici, macchia mediterranea, dammusi, terrazzamenti e coltivazioni eroiche, elementi che rendono l'isola un modello di equilibrio tra conservazione ambientale e presenza dell'uomo.

Il decennale rappresenta così non solo un'occasione celebrativa, ma anche un momento di riflessione sul ruolo che il Parco ha avuto nello sviluppo sostenibile dell'isola e sulla valorizzazione di uno dei territori più preziosi della Sicilia.

 









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