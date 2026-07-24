Torna Calici di Stelle: la Sicilia del Vino diventa un viaggio
Dal 24 luglio al 12 agosto torna in Sicilia Calici di Stelle, il grande appuntamento estivo promosso dal Movimento Turismo del Vino Sicilia, che quest’anno coinvolgerà 29 cantine e 31 appuntamenti distribuiti nei principali territori vitivinicoli dell’isola.
Una manifestazione che trasforma la Sicilia in un grande itinerario dell’enoturismo, mettendo in rete aziende vitivinicole, produzioni agroalimentari, ristorazione, cultura e ospitalità. Un percorso che racconta il vino non solo come prodotto, ma come espressione di paesaggio, identità e comunità.
L’edizione 2026 conferma il ruolo sempre più centrale del turismo del vino, un settore in continua crescita che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per le aree rurali e per le economie locali. A partecipare saranno anche cinque Comuni siciliani: Castiglione di Sicilia, Pachino, Pantelleria, Partinico e Poggioreale.
Da oltre trent’anni Calici di Stelle porta appassionati e visitatori nei luoghi dove il vino nasce, offrendo esperienze a contatto diretto con produttori, vigneti e territori. In un momento in cui l’enoturismo si afferma come uno dei comparti più dinamici del settore vitivinicolo, la manifestazione punta sulla capacità delle imprese di creare relazioni e valorizzare l’intera filiera dell’accoglienza.
La Sicilia, con la sua straordinaria varietà di paesaggi e produzioni, si presenta come una delle destinazioni più attrattive del panorama enoturistico nazionale: dai vigneti dell’Etna alle campagne del Marsalese, dalla Valle del Belice al Ragusano, fino ai territori del Nisseno e del Palermitano, il vino diventa una chiave per conoscere la storia e l’identità dell’isola.
Calici di Stelle non sarà soltanto una rassegna di degustazioni, ma un progetto di rete che coinvolgerà cantine, produttori agroalimentari, ristoratori, operatori turistici, associazioni culturali, artisti e musicisti. Ogni appuntamento sarà un’occasione per scoprire le eccellenze locali attraverso visite guidate, incontri con i produttori, abbinamenti gastronomici, momenti culturali e spettacoli.
L’esperienza in cantina diventa così un viaggio completo: passeggiare tra i vigneti, conoscere le tecniche di produzione, scoprire il paesaggio agricolo, assaporare i prodotti tipici e vivere serate sotto il cielo stellato dell’estate siciliana.
«Aprire le porte delle cantine significa raccontare un territorio nella sua interezza – sottolinea il Movimento Turismo del Vino Sicilia – mettendo in dialogo vino, cultura, paesaggio e comunità. Il futuro dell’enoturismo passa dalla capacità di fare sistema e costruire un’offerta integrata».
Il calendario degli appuntamenti
Il viaggio di Calici di Stelle 2026 partirà il 24 luglio con Cantina Giacco e proseguirà per tutta l’estate con numerosi appuntamenti.
Tra le date in programma:
- 1 agosto: Valso, Bianchi, Augustali, Assuli
- 2 agosto: Baglio Oro
- 3 agosto: Santa Tresa
- 4 agosto: Firriato (Cavanera)
- 5 agosto: Cellaro
- 7 agosto: Tenute Navarra, Cantine Fina
- 8 agosto: Vaccaro, Tola, Feudi del Pisciotto, Caruso&Minini, Alessandro di Camporeale, Mandrarossa
- 9 agosto: Tenute Orestiadi (Gibellina), Cantina Chitarra, Cantine Birgi, Azienda Agricola Ansaldi e Comune di Partinico
- 10 agosto, Notte di San Lorenzo: Tenute Orestiadi (Selinunte), Tenuta Bastonaca, Principe di Corleone, Giovinco Wines, Florio, Firriato (Baglio Sorìa), Fattorie Azzolino, Donnafugata, insieme ai Comuni di Castiglione di Sicilia, Pachino, Pantelleria e Poggioreale
- 11 agosto: Colomba Bianca
- 12 agosto: Musita
Tutti gli appuntamenti prevedono attività dedicate alla scoperta del vino e dei territori, con degustazioni guidate, visite in cantina, incontri con i produttori, proposte gastronomiche e iniziative culturali.
Calici di Stelle 2026 si presenta dunque come un grande racconto collettivo della Sicilia del vino: un viaggio tra sapori, paesaggi e storie dove ogni calice racchiude il lavoro dei produttori e l’anima dei territori che lo hanno generato.
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