Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Tennis
23/07/2026 10:00:00

Canottieri Cup 2026: Di Sarra e Catini vincono il Torneo Nazionale Open di tennis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/canottieri-cup-2026-di-sarra-e-catini-vincono-il-torneo-nazionale-open-di-tennis-450.jpg

Si è conclusa domenica la 9^ edizione del Canottieri Cup, Torneo Nazionale Open Maschile e Femminile (2^ edizione) di tennis, organizzato dalla Società Canottieri Marsala dal 5 al 19 luglio 2026. Due settimane d'intensa attività sportiva, che hanno regalato a tutti gli appassionati di questo sport un grande spettacolo, con atleti di elevato spessore tecnico, riconosciuti a livello nazionale. Il tabellone femminile si è concluso con la vittoria di Federica Di Sarra, che ha battuto Martina Lo Pumo al terzo set, con il punteggio di 63 46 76. Il tabellone maschile, invece, è stato dominato da Niccolò Catini, che si è laureato campione del Canottieri Cup maschile superando Fabio Varsalona con il punteggio di 63 61.

Al termine delle finali si è svolta la cerimonia di chiusura condotta dal Presidente della Società Canottieri Marsala Avv. Renzo Carini ed è stata l'occasione per consegnare importanti targhe di riconoscimento a chi lavora ogni anno dietro le quinte per la riuscita della manifestazione: Nicola Barraco (Direttore del Torneo) e Massimiliano Ditta (Giudice Arbitro), per la perfetta gestione tecnica ed organizzativa dell'edizione 2026; Ciccio Pulizzi, precedentemente direttore del Torneo, che ha guidato e fatto crescere il torneo fino al 2024; Fabrizio Franco, per il costante impegno di delegato provinciale e per la diffusione dello sport del tennis in Provincia. Infine, la consegna di una targa in ricordo dello storico giudice arbitro Peppe Longo, scomparso nel 2013.

"Un ringraziamento speciale va agli sponsor, a tutto lo staff tecnico e organizzativo, e naturalmente ai giocatori che hanno scelto Marsala ha dichiarato il Presidente Carini a margine del Torneo. È grazie al loro contributo se questo evento continua ad affermarsi come un appuntamento di prestigio nel panorama del tennis nazionale”.



Tennis | 2026-07-19 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/canottieri-cup-2026-a-marsala-oggi-le-due-finali-250.jpg

Canottieri Cup 2026 a Marsala: oggi le due finali

È il giorno delle finali per la Canottieri Cup 2026, il torneo Nazionale Open Maschile e Femminile organizzato dalla Società Canottieri Marsala. Dopo due settimane di incontri, oggi saranno assegnati i trofei della manifestazione che...







Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784727784-0-turismo-109-milioni-per-imprese-ristorazione-catering-e-stabilimenti-balneari.jpg

Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784717446-0-terza-edizione-de-il-suono-delle-stelle-musica-danza-e-sinergie-internazionali-tra-marsala-e-spagna.jpg

Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...

Native | 21/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784639358-0-impianti-fotovoltaici-a-trapani-scegliere-soluzioni-efficienti-per-casa-e-impresa.jpg

Impianti fotovoltaici a Trapani, scegliere soluzioni efficienti per casa e...