Canottieri Cup 2026: Di Sarra e Catini vincono il Torneo Nazionale Open di tennis

23/07/2026 10:00:00

Si è conclusa domenica la 9^ edizione del Canottieri Cup, Torneo Nazionale Open Maschile e Femminile (2^ edizione) di tennis, organizzato dalla Società Canottieri Marsala dal 5 al 19 luglio 2026. Due settimane d'intensa attività sportiva, che hanno regalato a tutti gli appassionati di questo sport un grande spettacolo, con atleti di elevato spessore tecnico, riconosciuti a livello nazionale. Il tabellone femminile si è concluso con la vittoria di Federica Di Sarra, che ha battuto Martina Lo Pumo al terzo set, con il punteggio di 63 46 76. Il tabellone maschile, invece, è stato dominato da Niccolò Catini, che si è laureato campione del Canottieri Cup maschile superando Fabio Varsalona con il punteggio di 63 61.

Al termine delle finali si è svolta la cerimonia di chiusura condotta dal Presidente della Società Canottieri Marsala Avv. Renzo Carini ed è stata l'occasione per consegnare importanti targhe di riconoscimento a chi lavora ogni anno dietro le quinte per la riuscita della manifestazione: Nicola Barraco (Direttore del Torneo) e Massimiliano Ditta (Giudice Arbitro), per la perfetta gestione tecnica ed organizzativa dell'edizione 2026; Ciccio Pulizzi, precedentemente direttore del Torneo, che ha guidato e fatto crescere il torneo fino al 2024; Fabrizio Franco, per il costante impegno di delegato provinciale e per la diffusione dello sport del tennis in Provincia. Infine, la consegna di una targa in ricordo dello storico giudice arbitro Peppe Longo, scomparso nel 2013.

"Un ringraziamento speciale va agli sponsor, a tutto lo staff tecnico e organizzativo, e naturalmente ai giocatori che hanno scelto Marsala ha dichiarato il Presidente Carini a margine del Torneo. È grazie al loro contributo se questo evento continua ad affermarsi come un appuntamento di prestigio nel panorama del tennis nazionale”.



