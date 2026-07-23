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23/07/2026 10:28:00

Marsala, torna lo Stagnone Fest: il programma delle due serate a Birgi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/marsala-torna-lo-stagnone-fest-il-programma-delle-due-serate-a-birgi-450.jpg

Due serate affacciate sulla laguna, tra musica dal vivo, tradizioni popolari, vini del territorio e street food. Sabato 25 e domenica 26 luglio torna a Marsala lo Stagnone Fest, giunto alla seconda edizione.

L’appuntamento è dalle 19 nella piazzetta di contrada Birgi Vecchi, in via Baia dei Fenici. La partecipazione è gratuita.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato “Insieme per lo Stagnone”, presieduto da Loredana Giacalone, con il patrocinio del Comune di Marsala e la collaborazione di Unioncamere Sicilia. L’obiettivo è raccontare e valorizzare uno dei luoghi più riconoscibili del territorio marsalese, attraverso musica, narrazioni, arte, degustazioni e attività dedicate ai bambini.

Il programma di sabato 25 luglio

La manifestazione si apre sabato alle 19 con il taglio del nastro. Alle 19.20 spazio alle tradizioni con il gruppo folkloristico “I Burgisi”.

Alle 21 saliranno sul palco Giulia Crisapulli e Vincenzo Piccione Pipitone, mentre alle 23 la serata proseguirà con il concerto degli Hulabop.

«Inizieremo con una serata di musica e narrazione – spiega Loredana Giacalone – nella quale le voci del territorio racconteranno la storia dello Stagnone attraverso tradizioni e canti popolari».

Domenica il concorso “Drawing in the wind”

La seconda giornata inizierà alle 19 con la premiazione del concorso di idee “Drawing in the wind – Disegnare nel vento”, che ha coinvolto le scolaresche. Una giuria costituita per l’occasione selezionerà e premierà i lavori dei piccoli partecipanti.

La musica tornerà protagonista alle 20.30 con i Mizzica. Dalle 23 chiuderanno la seconda edizione dello Stagnone Fest i The Remakers.

Durante entrambe le giornate saranno organizzati anche laboratori, giochi e momenti di animazione per i più piccoli.

Vini e street food

Un’ampia parte della festa sarà dedicata ai sapori locali. Nell’area wine si potranno degustare i vini di numerose cantine del territorio, serviti in calici di vetro. Ogni calice costerà due token; ciascun token avrà il valore di due euro.

Tra le aziende presenti figurano Chitarra, Baglio Oro, Bertolino, Millami, Fabio Ferracane, Intorcia, Caruso & Minini, SicilGala, Martinez, Tessiture, Colomba Bianca, Pietro Pulizzi, Feudo Stagnone-Birgi, Mastro di Baglio, Baglio Curatolo Arini, Fina e Pellegrino.

Nell’area food saranno proposti busiata al pesto trapanese, cous cous di pesce, frittura di paranza, insalata di mare, cannoli e gelato. Previste anche pietanze senza glutine e senza lattosio.

Parcheggi e pullman gratuiti

Per limitare il traffico nella zona e facilitare l’arrivo del pubblico, saranno disponibili parcheggi gratuiti presso le Cantine Birgi e il Santuario Nostra Signora di Fatima.

Dalle 18 alle 2 sarà attivo un servizio gratuito di andata e ritorno con due pullman attrezzati anche per il trasporto delle persone con disabilità.

«Stagnone Fest è un invito a condividere esperienze, riscoprire l’identità di un luogo unico e ragionare insieme sul suo futuro – sottolineano gli organizzatori –. Due giornate per incontrarsi, ascoltare, gustare e festeggiare la bellezza dello Stagnone».

La manifestazione si svolgerà nel cuore della Riserva naturale dello Stagnone, uno degli ambienti naturalistici e paesaggistici più importanti della Sicilia occidentale.









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