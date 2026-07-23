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Cultura

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23/07/2026 08:01:00

Alcamo, arriva il Festival della Pasta Fresca Siciliana

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Sabato 25 e domenica 26 luglio il centro storico di Alcamo ospiterà la decima edizione del Festival della Pasta Fresca Siciliana.

A partire dalle 19, piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti e corso VI Aprile saranno animati da degustazioni, show cooking, vini, musica e appuntamenti dedicati allo sport. La manifestazione è organizzata dall’associazione Tesori Nascosti con il Comune di Alcamo e il contributo di altre realtà del territorio.

Pasta casereccia, dolci e vini

Il festival nasce per valorizzare la cucina siciliana e la lavorazione artigianale della pasta fresca, comprese alcune proposte senza glutine.

Ai fornelli si alterneranno due chef: Salvatore Manno, sabato 25 luglio, e Vincenzo Galante, domenica 26. Il pubblico potrà assistere agli show cooking e partecipare alle degustazioni di pasta casereccia.

Il programma comprende anche la preparazione di dolci tipici, l’esposizione di prodotti locali e una masterclass dedicata ai vini delle cantine Tenute Valso e Terre di Bruca.

La musica nelle vie del centro

Le due serate saranno accompagnate da spettacoli musicali distribuiti in diversi punti del centro storico.

Sabato, al Collegio dei Gesuiti, si esibiranno gli Electric Dreams. Sul palco di piazza Ciullo arriveranno i Future Icons, mentre in corso VI Aprile sarà proposto lo spettacolo de I Fuori Programma.

Domenica il Collegio dei Gesuiti ospiterà i PZZP. In piazza Ciullo suonerà la live band del Prof. Mas Music Art Studio, mentre in corso VI Aprile sarà la volta dei Giada.

Il ricordo dell’Alcamo campione d’Italia

Uno spazio particolare sarà dedicato alla storia sportiva della città.

Domenica 26 luglio, alle 22, il festival ospiterà la celebrazione del trentennale della stagione 1995-1996, quando l’Alcamo vinse la Coppa Italia Dilettanti e la successiva Supercoppa di categoria. 

Durante la serata saranno premiati i protagonisti di quella squadra e verrà presentata la stagione 2026-2027 dell’attuale Alcamo Calcio.



Tempo libero | 2026-07-23 08:01:00
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