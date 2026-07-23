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Cultura

» Sociale
23/07/2026 10:00:00

Marsala: il Rotary Club sostiene il progetto "Albero Azzurro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/marsala-il-rotary-club-sostiene-il-progetto-albero-azzurro-450.jpg

Un momento di confronto per fare il punto su un progetto che mette al centro inclusione e solidarietà. Il Rotary Club Marsala ha ospitato un incontro dedicato agli sviluppi del progetto "Albero Azzurro", iniziativa sostenuta economicamente dalla Fondazione Elser di Barcellona.

 

Ospite della serata è stato Luis Barcalà, rappresentante della fondazione spagnola, da tempo impegnata nel supporto dell'associazione "Albero Azzurro" di Pantelleria, realtà che promuove attività rivolte a bambini e adulti con disabilità attraverso laboratori creativi, uscite di gruppo e percorsi di ippoterapia.

 

Un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

Nel corso dell'incontro, Salvatore Mancuso, delegato del Rotary per il progetto, ha illustrato i risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra le realtà coinvolte. Tra gli interventi realizzati figura il contributo destinato all'acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità, uno strumento che consentirà all'associazione di migliorare i servizi offerti ai propri utenti.

 

Lo sguardo anche alla cooperazione internazionale

Durante la serata, Luis Barcalà ha presentato anche un altro progetto promosso dalla Fondazione Elser in Togo, raccontando l'impegno dell'organizzazione a favore delle comunità più vulnerabili anche fuori dall'Europa.

L'incontro ha confermato il valore della collaborazione tra il Rotary Club Marsala, la Fondazione Elser e l'associazione "Albero Azzurro", unite dall'obiettivo comune di sostenere percorsi di inclusione e migliorare concretamente la qualità della vita delle persone più fragili.









Native | 22/07/2026
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