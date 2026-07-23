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Se ne sono andati

Se ne sono andati
23/07/2026 13:29:00

Se ne sono andati: Castrenze Corso (47), Gioacchino Raia (85), Francesco Calamusa (86)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/se-ne-sono-andati-castrenze-corso-47-gioacchino-raia-85-francesco-calamusa-86-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Castrenze Corso, di 47 anni.

Nato il 20 novembre 1978, è deceduto il 22 luglio 2026 presso l'Ospedale Civico di Palermo, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene.

La salma arriverà presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù di Alcamo giovedì 23 luglio 2026 alle ore 15:30 circa, dove sarà possibile rendergli l'ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati venerdì 24 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù di Alcamo.

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Gioacchino Raia, di 85 anni.

Nato a Marsala il 25 giugno 1941, risiedeva in via Ugdulena  dove è deceduto il 22 luglio 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D'Antoni di Marsala.

I funerali saranno celebrati giovedì 23 luglio 2026 alle ore 17:30 presso la Chiesa parrocchiale Maria SS. Bambina di Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

 

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Calamusa, di 86 anni.

Nato a Mazara del Vallo il 2 marzo 1940, risiedeva nella sua città, dove è deceduto il 22 luglio 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

I funerali saranno celebrati venerdì 24 luglio 2026 alle ore 10:00 presso la Chiesa San Pietro di Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 