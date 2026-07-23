Se ne sono andati: Castrenze Corso (47), Gioacchino Raia (85), Francesco Calamusa (86)

Il Ministero del Turismo ha lanciato Green Tour, il programma che mette a disposizione 109 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese destinati alla riqualificazione delle strutture ricettive, alla transizione...
Marsala perde uno dei protagonisti della sua storia produttiva. È morto Michele Canale, noto florovivaista marsalese, uomo molto stimato nel settore e tra coloro che hanno contribuito a far crescere e conoscere, ben oltre i confini siciliani,...
Il 5 agosto l'esordio assoluto del corpo di ballo Algeciras nella riserva dello Stagnone di Marsala. Il fascino delle stelle incontra la musica Jazz nella terza edizione de “Il suono delle stelle”, la rassegna...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Castrenze Corso, di 47 anni.Nato il 20 novembre 1978, è deceduto il 22 luglio 2026 presso l'Ospedale Civico di Palermo, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti gli hanno...
Un buon impianto nasce dall’incontro tra caratteristiche dell’edificio, andamento reale dei consumi, qualità dei componenti e correttezza della progettazione. La provincia di Trapani dispone di condizioni...