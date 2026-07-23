Mazara celebra i 250 anni della Chiesa di San Vito: via alla raccolta fondi per il restauro

23/07/2026 12:21:00

Un anniversario che intreccia fede, memoria e identità. Nel 2026 il Santuario Diocesano di San Vito in riva al mare celebra i 250 anni dall’edificazione dell’attuale chiesa, costruita nel 1776 in uno dei luoghi più significativi della tradizione religiosa mazarese.

Un traguardo importante per un edificio che da due secoli e mezzo rappresenta un punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità di Mazara del Vallo.

Le origini del Santuario e il legame con San Vito

Secondo la memoria storica custodita dal Santuario, la chiesa sorge sui resti di un’antica struttura di origine normanna e conserva una tradizione profondamente radicata nella devozione popolare.

Proprio da questo tratto di costa, infatti, il giovane San Vito avrebbe intrapreso il viaggio verso Roma, dove avrebbe affrontato il martirio testimoniando la propria fede cristiana. Un legame che ha reso questo luogo uno dei simboli più riconosciuti della spiritualità mazarese.

Un luogo di preghiera e protezione per generazioni di fedeli

Nel corso dei secoli il Santuario è diventato una meta di riferimento per migliaia di fedeli. Qui generazioni di cittadini hanno affidato al santo patrono le proprie preghiere, chiedendo protezione nei momenti più difficili della storia: durante carestie, epidemie, terremoti e incursioni piratesche.

Nonostante le trasformazioni subite nel tempo, la chiesa conserva ancora oggi la sobria eleganza della sua architettura e continua a rappresentare un patrimonio di fede e memoria collettiva per la città.

La raccolta fondi per il recupero della chiesa

Per celebrare il 250° anniversario è stata avviata una raccolta fondi destinata al restauro dell’edificio, con l’obiettivo di preservare un patrimonio storico, artistico e religioso che appartiene all’intera comunità.

Tra le iniziative promosse dal Santuario c’è “Adotta una pietra”, una campagna che prevede una donazione minima di 30 euro. I benefattori saranno iscritti nel registro dei “Costruttori di memoria” e riceveranno una pergamena commemorativa.

È stata inoltre lanciata la campagna “Vito per San Vito”, rivolta a tutti coloro che portano il nome del santo patrono, oltre alla possibilità di sostenere il progetto attraverso un bonifico dedicato.

Un intervento da 73 mila euro

Il progetto di restauro prevede un investimento complessivo di 73 mila euro. Di questi, 51.049 euro sono stati finanziati grazie al contributo della CEI – 8×1000, mentre i restanti 22 mila euro saranno sostenuti direttamente dal Santuario attraverso la generosità di fedeli, cittadini e benefattori.

L’obiettivo è restituire nuova vita a un luogo che continua a raccontare la storia religiosa e civile di Mazara del Vallo.

La memoria del passato guarda al futuro

Il 250° anniversario della Chiesa di San Vito in riva al mare non vuole essere soltanto una celebrazione storica, ma un invito a custodire un luogo che da 250 anni accompagna la vita della comunità mazarese.

Un patrimonio da tramandare alle nuove generazioni, nel segno del motto scelto per l’anniversario: «La memoria del passato illumina il cammino del futuro».



