Vincenzo Di Stefano è il nuovo capogruppo in consiglio di "Insieme per Santa Ninfa"

23/07/2026 23:00:00

Vincenzo Di Stefano è il nuovo capogruppo consiliare di “Insieme per Santa Ninfa”, il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale ma attualmente all’opposizione dell’amministrazione guidata dal sindaco.

Giornalista, 55 anni, esponente del Partito democratico, di cui è stato anche segretario cittadino, Di Stefano torna a ricoprire un ruolo di primo piano nell’assemblea civica di cui è ormai uno storico rappresentante. È stato infatti consigliere comunale dal 2008 al 2013 e successivamente presidente del Consiglio comunale dal 2013 al 2018. In seguito ha svolto l’incarico di portavoce dell’ultima amministrazione Lombardino.

Di Stefano subentra a Giacomo Accardi, al quale il nuovo capogruppo ha rivolto parole di apprezzamento e ringraziamento per il lavoro svolto.

«Ringrazio Giacomo Accardi – ha dichiarato – per la generosità politica e per l’impegno profuso nei suoi lunghi diciotto anni al servizio delle istituzioni locali. Un impegno che continuerà all’interno della coalizione».

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai colleghi del gruppo consiliare «per la fiducia che mi hanno voluto concedere».

Guardando al futuro politico di Santa Ninfa, Di Stefano ha già indicato la strada da seguire in vista delle prossime elezioni amministrative del 2028.

«Già da domani il gruppo deve avviare il confronto con le forze politiche e i movimenti civici, guardando alle amministrative del 2028. C’è da elaborare un programma condiviso e da scegliere il candidato sindaco che guiderà la sfida dell’alternativa».

Un percorso che punta dunque ad aprire una nuova fase di confronto tra le forze di opposizione e i soggetti civici del territorio, in vista della costruzione di una proposta politica alternativa per il futuro della città.



