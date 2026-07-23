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Native
23/07/2026 21:00:00

Raphael Gualazzi sold out alle Cantine Pellegrino: oltre 700 spettatori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/raphael-gualazzi-sold-out-alle-cantine-pellegrino-oltre-700-spettatori-450.jpg

Marsala, 23 luglio 2026 – Serata da tutto esaurito ieri sera alle Cantine Pellegrino di Marsala per il concerto di Raphael Gualazzi e della sua band, ospiti della rassegna "Jazz In Cantina" organizzata dal Catania Jazz in collaborazione con Marsala Jazz Festival.

Più di 700 persone hanno gremito gli spazi suggestivi della storica cantina marsalese, trasformata per l’occasione in un’elegante arena jazz a cielo aperto. Un pubblico numeroso e partecipe che ha decretato il grande successo dell’evento.

Sul palco, Raphael Gualazzi ha proposto un repertorio che spazia dal jazz al blues, dal pop d’autore alle sue composizioni più note, con la consueta eleganza al piano e alla voce. Ad accompagnarlo una band affiatata che ha saputo valorizzare ogni sfumatura, regalando al pubblico due ore di musica e forti emozioni, tra brani celebri, improvvisazioni e momenti di grande intimità.

Particolarmente apprezzata è stata la perfetta organizzazione dell’evento e l’ospitalità delle Cantine Pellegrino, che con la cura dell’accoglienza e la bellezza del luogo hanno contribuito a dare un segno distintivo di eleganza all’intera serata.

"Jazz In Cantina" conferma così la sua vocazione: portare grandi nomi del jazz in luoghi simbolo del territorio, unendo la qualità artistica alla valorizzazione del patrimonio enologico e culturale di Marsala.

Il concerto di Raphael Gualazzi rappresenta uno dei momenti di punta della rassegna estiva del Marsala Jazz Festival, che proseguirà nella settimana in corso con altri appuntamenti di prestigio presso Donnafugata e Cantine Fina.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









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