Meteo Sicilia, il caldo allenta la presa: oggi temperature in calo. A Trapani la tregua è cominciata

23/07/2026 07:18:00

La buona notizia è che la Sicilia comincia finalmente a uscire dalla fase più feroce dell’ondata di caldo. Quella meno buona è che non bisogna ancora mettere via ventilatori e condizionatori: oggi, giovedì 23 luglio, farà ancora caldo, con valori che potranno raggiungere i 35-36 gradi e notti tutt’altro che fresche.

Rispetto ai 44-46 gradi registrati nei giorni scorsi, però, il cambiamento è netto. Le correnti più fresche provenienti dal Nord Europa stanno lentamente scalzando l’aria africana. Il forno, insomma, è stato spento. Ma le pareti sono ancora calde.

Sicilia, oggi sole e temperature in diminuzione

Sulla Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non sono previste precipitazioni significative, mentre i venti saranno deboli occidentali o moderati lungo le coste, seguendo il normale regime delle brezze.

La Protezione civile regionale segnala un sensibile calo delle temperature massime, pur con valori ancora elevati nelle zone interne. Le massime saranno generalmente comprese tra 32 e 36 gradi: circa 32-34 gradi lungo molte aree costiere, qualche grado in più nell’entroterra.

A Palermo la temperatura percepita potrà raggiungere i 36 gradi e resta per oggi il livello 3, quello rosso, legato alla persistenza dell’ondata di calore. Più contenuto il livello di rischio a Catania, con 36 gradi percepiti, e a Messina, dove se ne prevedono 37. Già venerdì il rischio dovrebbe scendere al livello 1 anche nel capoluogo regionale.

Il meteo nella provincia di Trapani

Anche nella provincia di Trapani la giornata sarà dominata dal sole, con qualche foschia nelle prime ore del mattino e temperature ancora pienamente estive.

A Trapani sono attese massime intorno ai 33-34 gradi, con una minima notturna sui 25. Il mare mitigherà parzialmente il caldo nelle ore pomeridiane, ma l’umidità renderà la temperatura percepita meno gentile di quella indicata dal termometro.

A Marsala si potranno raggiungere i 35-36 gradi, con una minima intorno ai 24-25. Venerdì la massima dovrebbe scendere verso i 33 gradi.

Più contenute le temperature previste ad Alcamo, dove l’Aeronautica Militare indica circa 32 gradi, contro i 30 previsti venerdì. Nelle campagne e nelle aree più interne della provincia, tuttavia, potranno essere registrati valori superiori.

A Pantelleria la massima dovrebbe fermarsi attorno ai 31 gradi, ma con una minima molto alta, sui 26: una di quelle notti in cui il fresco resta una promessa elettorale.

Quando finirà davvero l’ondata di caldo?

La svolta è già iniziata, ma sarà più evidente tra venerdì 24 e sabato 25 luglio. Le temperature perderanno qualche altro grado e in molte zone della Sicilia occidentale si manterranno tra 30 e 33 gradi. Sarà ancora estate piena, naturalmente, ma non più l’emergenza termica dei giorni scorsi.

Non si tratterà, però, di un crollo definitivo. Tra domenica e lunedì è possibile un nuovo rialzo: a Palermo e Catania le massime potrebbero tornare verso i 37-38 gradi, mentre nella provincia di Trapani si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi, con ventilazione più sostenuta.

La risposta, dunque, è questa: dalla morsa del caldo estremo usciremo tra oggi e sabato, ma non usciremo dall’estate. Nei giorni successivi le temperature resteranno probabilmente superiori alle medie stagionali, anche se senza i picchi eccezionali che hanno trasformato la Sicilia in una gigantesca piastra rovente.

Resta la preallerta per gli incendi

Il calo termico non elimina il pericolo incendi. Per oggi la Protezione civile indica una pericolosità media e una fase di preallerta in tutte le province siciliane, Trapani compresa. L’umidità nei bassi strati resterà bassa, tra il 20 e il 40 per cento, e la vegetazione è ormai estremamente secca dopo giorni di temperature record.

Basta quindi poco perché una scintilla diventi un incendio. Il caldo arretra, ma l’emergenza non è ancora finita.



