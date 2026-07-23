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Lettere & Opinioni
23/07/2026 21:55:00

"Più verde nei centri urbani per combattere il caldo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/piu-verde-nei-centri-urbani-per-combattere-il-caldo-450.jpg

Egregio Direttore di tp24,

Ringraziandola per lo spazio che vorrà concedermi per questa mia riflessione aperta in questo particolare momento, in cui da un lato le alte temperature ci attanagliano e dall'altro lato importanti interventi di riqualificazione urbana si stanno realizzando.

 

Le aree verdi all'interno dei centri urbani rappresentano una risorsa sempre più importante per affrontare le alte temperature e migliorare la qualità della vita. Alberi, giardini e spazi verdi contribuiscono infatti a ridurre il cosiddetto effetto isola di calore urbano, quel fenomeno che rende le città significativamente più calde rispetto alle aree circostanti, soprattutto durante le giornate estive.

 

La presenza della vegetazione aiuta a rinfrescare l'ambiente attraverso l'ombra e l'evapotraspirazione, riducendo il surriscaldamento di strade, piazze ed edifici. Un albero, inoltre, non è soltanto un elemento decorativo: può diventare un vero e proprio alleato nella lotta contro il caldo, offrendo zone d'ombra e contribuendo a rendere gli spazi pubblici più vivibili.

 

Investire nel verde urbano significa quindi progettare città più sostenibili, accoglienti e resilienti ai cambiamenti climatici. Anche piccoli interventi, come la riqualificazione di una piazza, la piantumazione di nuovi alberi o la creazione di giardini e aree verdi, possono fare la differenza.

Pensare al verde come a una vera infrastruttura urbana significa guardare al futuro: perché una città più verde non è soltanto più bella, ma è anche una città più fresca, più sana e più vivibile per tutti. Credo che questa è la vera sfida che ci attende e mi auguro che possa essere accettata dall'attuale e dalle future amministrazioni comunali.

 

Giuseppe La Francesca









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