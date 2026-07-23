Castelvetrano: "Il mio ringraziamento ai medici e al personale del reparto di Medicina Generale"

23/07/2026 14:00:00

Gentile direttore di Tp24,

nel giorno delle mie dimissioni ho voluto inviare alla vostra redazione questa lettera perché, in un mondo spesso caratterizzato da haters e da leoni da tastiera, sempre pronti a puntare il dito e a giudicare con superficialità l’operato degli altri, credo sia importante ricordare un principio fondamentale: è nostro dovere valorizzare il merito delle persone che lavorano ogni giorno, spesso in condizioni difficili, tra precarietà e con strumenti non sempre adeguati alle esigenze del loro lavoro.

Per questo desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento al dottor Cottone, al dottor Caltagirone, al dottor Alotta, al dottor Bosco, alla dottoressa Sinacori, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari (OSS) e a tutto il personale del reparto di Medicina Generale dell’ospedale di Castelvetrano.

A tutti loro va la mia gratitudine per aver dimostrato che esiste una differenza profonda tra svolgere un lavoro per semplice mestiere e farlo con passione, dedizione e umanità. Hanno dimostrato che si può scegliere non soltanto di curare un paziente, ma anche di prendersene cura.

Grazie di cuore.

Dott. Domenico Enrico Malerba



