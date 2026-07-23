Lavoro a Trapani, nuove offerte tra farmaceutica e negozi: stipendi fino a 42 mila euro

23/07/2026 08:14:00

Tre selezioni concrete, rivolte a profili molto diversi: un agente per le farmacie, un informatore scientifico e un addetto alle vendite appartenente alle categorie protette. Ma tra gli annunci circolati in queste ore ci sono anche un’offerta duplicata e un posto Amazon che, nonostante quanto indicato da un portale, si trova in Piemonte.

Il lavoro c’è. Almeno negli annunci. Poi bisogna avere i requisiti, superare la selezione e, soprattutto, assicurarsi che il posto sia davvero in provincia di Trapani e non a quasi millecinquecento chilometri di distanza.

Le nuove opportunità riguardano soprattutto il settore farmaceutico e quello delle vendite. Le retribuzioni dichiarate arrivano fino a 42 mila euro lordi all’anno, mentre OVS propone una selezione riservata agli iscritti al collocamento mirato.

Uriach cerca un agente per le farmacie di Trapani e Palermo

Uriach Italy, azienda che opera nel mercato dei prodotti nutraceutici e della salute, cerca un agente plurimandatario per il canale farmacia nelle province di Palermo e Trapani.

La persona selezionata dovrà sviluppare e mantenere i rapporti commerciali con le farmacie, ampliare il portafoglio clienti, gestire trattative e vendite e partecipare alle riunioni dedicate alle strategie territoriali.

L’azienda mette a disposizione un iPad, applicazioni per la gestione degli ordini e il supporto del marketing interno.

Possono candidarsi sia profili junior sia persone che abbiano già maturato esperienza nelle vendite in farmacia. Sono richiesti un diploma o una laurea, capacità organizzative, attitudine commerciale e orientamento ai risultati. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza nel settore dei prodotti da banco e degli integratori alimentari.

Uriach precisa di cercare un agente che rappresenti al massimo altre due aziende, purché non concorrenti. Il domicilio preferenziale è Palermo, ma il territorio assegnato comprende anche la provincia di Trapani. L’offerta è stata pubblicata il 22 luglio.

Informatore scientifico tra Trapani e Agrigento: contratto a tempo indeterminato

Jakin Group seleziona un informatore scientifico del farmaco per le province di Trapani e Agrigento.

La figura dovrà occuparsi dell’informazione medico-scientifica presso ginecologi e urologi, presentando un listino composto da farmaci, integratori e dispositivi medici.

Tra le attività previste ci sono i colloqui con i medici, la mappatura del territorio attraverso il sistema CRM, l’individuazione delle opportunità di mercato e la promozione di iniziative ed eventi scientifici.

In questo caso non si tratta di una posizione per principianti. Sono richieste una precedente esperienza nello stesso ruolo, la formazione prevista dal decreto legislativo 219 del 2006 e la disponibilità a spostarsi quotidianamente tra le zone assegnate.

L’offerta prevede un inquadramento B2 del contratto collettivo chimico-farmaceutico, un contratto a tempo indeterminato dopo il periodo di prova e una retribuzione annua lorda compresa tra 40 mila e 42 mila euro.

OVS assume nelle categorie protette

OVS cerca un Sales Assistant da inserire in uno dei punti vendita della provincia di Trapani. La selezione è riservata alle persone iscritte nelle liste del collocamento mirato per disabilità, secondo l’articolo 1 della legge 68 del 1999.

Il contratto iniziale è a tempo determinato per sei mesi. L’orario minimo indicato è di 21 ore settimanali, distribuite su turni.

La retribuzione annua lorda di riferimento è compresa tra 23 mila e 25 mila euro, da riparametrare in base alle ore lavorate e alla durata effettiva del contratto.

Il personale dovrà assistere i clienti, curare l’allestimento del negozio, riassortire i reparti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di vendita. Sono richiesti interesse per la moda, orientamento al cliente e, preferibilmente, una precedente esperienza nel settore commerciale.

Tra i benefit annunciati ci sono formazione, welfare aziendale, assicurazione sanitaria e uno sconto del 20 per cento sui marchi del gruppo. L’offerta ufficiale risulta aggiornata il 15 giugno 2026.

Un altro portale presenta una posizione OVS come “Fashion sales associate” per il punto vendita di via Libertà 12 a Trapani, indicando mansioni e retribuzione sostanzialmente coincidenti. Tutto lascia pensare che si tratti della ripubblicazione della stessa selezione, anche se alcuni dettagli sull’orario non coincidono. Per candidarsi è dunque preferibile fare riferimento al sito ufficiale del gruppo OVS.

L’offerta Amazon non è a Trapani

Merita una precisazione l’annuncio per un Operations Learning Manager di Amazon, presentato da Indeed come un posto di lavoro nella provincia di Trapani, con contratto a tempo pieno e stipendio di 36 mila euro all’anno.

La verifica sul portale ufficiale di Amazon racconta però un’altra storia: la sede è Torrazza, cioè Torrazza Piemonte, nella Città metropolitana di Torino. Non, dunque, Trapani.

È molto probabile che il portale abbia interpretato erroneamente la sigla territoriale associata all’annuncio. Una piccola confusione geografica: appena tutta l’Italia da attraversare.

La posizione Amazon, quindi, esiste ed è aperta, ma non può essere considerata tra le offerte di lavoro della provincia di Trapani.



