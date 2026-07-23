Tragedia a Triscina, scontro tra moto nella notte: muore Pietro Fiordaliso, 17 anni

23/07/2026 08:22:00

Tragedia nella notte a Triscina, frazione balneare di Castelvetrano. Un ragazzo di appena 17 anni, Pietro Fiordaliso, ha perso la vita in un violentissimo incidente stradale avvenuto in via del Mediterraneo, all’altezza della strada 89.

Nello scontro, che ha coinvolto uno scooter e una motocicletta 125, sono rimasti feriti altri tre giovanissimi. Le loro condizioni hanno reso necessario il trasferimento negli ospedali di Marsala, Palermo e Castelvetrano.

L’impatto nella notte

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il diciassettenne di Castelvetrano si trovava alla guida dello scooter quando è avvenuto l’impatto con il motociclo 125.

Lo scontro è stato particolarmente violento. Per Pietro Fiordaliso non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate. I sanitari del 118, arrivati con le ambulanze, hanno tentato di prestare soccorso, ma hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Tre ragazzi feriti

La ragazza di 16 anni che viaggiava come passeggera sullo scooter è stata trasportata in codice rosso. Grave anche il conducente della motocicletta, un ragazzo di 19 anni.

I due sono stati trasferiti negli ospedali di Marsala e Palermo. Il passeggero della moto 125 è stato invece ricoverato all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto i primi elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Resta da chiarire come i due mezzi siano entrati in collisione e se vi siano stati altri fattori all’origine dell’incidente.

Una notte di festa e d’estate si è trasformata, ancora una volta, in una tragedia. La notizia della morte del diciassettenne ha sconvolto Castelvetrano e la comunità di Triscina.



