Castelvetrano, Pietro muore a 17 anni dopo aver portato i fiori alla fidanzata

23/07/2026 10:11:00

Aveva compiuto 17 anni appena dodici giorni fa, l’11 luglio. Nella notte, Pietro Fiordaliso, giovane di Castelvetrano, ha perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto a Triscina.

Poco prima dello schianto aveva portato un mazzo di fiori alla sua fidanzata. Un gesto semplice e pieno di affetto, al termine di una serata che doveva essere speciale e che si è invece trasformata in una tragedia.

Lo scontro in via del Mediterraneo

L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, in via del Mediterraneo, nei pressi della strada 89, nella frazione balneare di Castelvetrano.

Per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter guidato da Pietro si è scontrato violentemente con una motocicletta 125. L’impatto non ha lasciato scampo al diciassettenne, morto sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Altri tre ragazzi feriti

Nel violento scontro sono rimasti feriti altri tre giovani.

La ragazza di 16 anni che viaggiava sullo scooter insieme a Pietro è stata trasferita in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il diciannovenne alla guida della moto 125 è stato trasportato all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. L’altro ragazzo che si trovava sulla motocicletta è stato invece ricoverato all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

I fiori consegnati poco prima della tragedia

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è il racconto delle ore precedenti all’incidente. Pietro aveva raggiunto la fidanzata per consegnarle dei fiori, un gesto romantico compiuto poco prima di rimettersi in strada.

Poi, nel giro di pochi minuti, lo schianto e la fine di una vita appena cominciata.

Pietro era figlio di Giuseppe, meccanico, e di Veronica. La notizia della sua morte ha sconvolto Castelvetrano e Triscina, dove la famiglia è conosciuta e dove, dalle prime ore del mattino, si susseguono messaggi di dolore e vicinanza.

La dinamica al vaglio dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Resta da chiarire come i due mezzi siano entrati in collisione e quali siano state le cause del violentissimo impatto. Gli accertamenti sono ancora in corso.



