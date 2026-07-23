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» Dai Comuni
23/07/2026 00:00:00

Piera Aiello nominata assessore al Comune di Santa Margherita Belice

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Nuovo ingresso nella Giunta comunale di Santa Margherita di Belìce. Il sindaco Gaspare Viola ha nominato Piera Aiello (testimone di giustizia e cognata di Rita Atria) nuovo assessore comunale, disponendo contestualmente una rimodulazione delle deleghe assegnate agli amministratori.

Alla nuova componente della Giunta sono state affidate le competenze relative a Salute e Sanità, Bilancio e Patrimonio, Autonomia Energetica, Randagismo e Benessere Animale, Contenzioso e Servizi Cimiteriali.

 

Con la nuova distribuzione degli incarichi, il sindaco mantiene le deleghe a Protezione Civile, Polizia Municipale e Politiche Culturali.

La vice sindaca Lucia Crosta seguirà invece Lavori Pubblici, Urbanistica, Personale, Famiglia, Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica.

All’assessore Francesco Santoro restano affidati i settori Agricoltura e Zootecnia, Viabilità Rurale, Servizi a Rete, Ambiente e A.R.O., Verde Pubblico e Decoro Urbano e Sport.

 

L’assessore Deborah Ciaccio continuerà a occuparsi di Turismo e Grandi Eventi, Promozione Territoriale, Attività Produttive, Rapporti Istituzionali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

L’amministrazione comunale ha rivolto a Piera Aiello gli auguri di buon lavoro, auspicando un impegno proficuo al servizio della comunità di Santa Margherita di Belìce.

 

 









Native | 22/07/2026
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