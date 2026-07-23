Operazione antimafia a Petrosino, il sindaco Anastasi: "Risultato di straordinario rilievo, lo Stato c'è"

23/07/2026 11:55:00

Dopo l'operazione antimafia che questa mattina ha portato all'arresto di 12 persone e all'esecuzione di nove perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, arrivano le reazioni dell'Amministrazione comunale di Petrosino.

Il sindaco Giacomo Anastasi, a nome della Giunta, ha espresso il ringraziamento dell'Ente alle forze impegnate nell'operazione, sottolineando il valore del lavoro svolto da Carabinieri e Magistratura.

«L'Amministrazione comunale di Petrosino esprime il più sentito ringraziamento e il pieno apprezzamento nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e di tutte le componenti impegnate nella vasta operazione antimafia eseguita questa mattina sul territorio cittadino», afferma Anastasi, definendo l'intervento «un risultato di straordinario rilievo nel contrasto alla criminalità organizzata» che «testimonia la costante e capillare attenzione dello Stato nei confronti del nostro territorio».

Il primo cittadino ha poi voluto evidenziare il ruolo svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine: «L'Amministrazione comunale desidera in particolare sottolineare il valore e la dedizione dimostrati dalle Forze dell'Ordine, il cui impegno quotidiano, spesso silenzioso ma sempre determinato, costituisce un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per l'intera comunità petrosilena».

Secondo Anastasi, l'operazione rappresenta anche un segnale importante per la cittadinanza. «Operazioni come quella odierna restituiscono fiducia ai cittadini onesti e riaffermano con forza il principio secondo cui la legalità non è un valore astratto, ma una conquista quotidiana da difendere insieme».

Nel suo intervento, il sindaco richiama anche il rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento, ricordando «il lavoro della Magistratura e il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva».

Infine, Anastasi ribadisce la disponibilità del Comune a fare la propria parte nel percorso di contrasto alla criminalità organizzata: «Il Sindaco e l'intera Giunta comunale rinnovano la propria vicinanza e il proprio sostegno a tutte le istituzioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, ribadendo la piena disponibilità dell'Ente a collaborare con ogni forza in campo per costruire, insieme, un territorio sempre più libero dalla morsa mafiosa e proiettato verso un futuro di legalità, sviluppo e coesione».



