Mazara: c'è l'intesa tra Comune, Cifa e operatori per la Piazzetta dello Scalo

23/07/2026 22:30:00

Raggiunto un accordo tra l’Amministrazione comunale, la Cifa e gli operatori della piazzetta dello Scalo sulla regolamentazione dell’accesso dei mezzi destinati al trasporto dei prodotti ittici.

I veicoli già in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Asp per il trasporto ittico potranno raggiungere le attività presenti nella piazzetta senza dover richiedere, di volta in volta, singoli permessi al Comando di Polizia Municipale. La nuova ordinanza in fase di predisposizione prevederà infatti un’autorizzazione generale per i mezzi già regolarmente abilitati al trasporto dei prodotti ittici.

L’obiettivo dell’intesa è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche e la necessità di garantire il rispetto delle norme ambientali e della legalità. Restano infatti in vigore le prescrizioni relative alla tutela dell’ambiente e il divieto di sosta finalizzata alla vendita di pesce e altri prodotti nella piazza.

A spiegare i contenuti dell’accordo è l’assessore comunale alla Polizia Municipale, Gasparino Giacalone, che ha annunciato una direttiva al Comando di Polizia Municipale per recepire quanto concordato.

«A seguito di un ulteriore incontro con gli operatori e alla presenza della Cifa – afferma Giacalone – l’Amministrazione comunale ha manifestato la disponibilità affinché, nell’ambito di quanto già previsto dalle ordinanze in vigore nella piazzetta dello Scalo, i mezzi dotati di autorizzazione al trasporto di prodotti ittici possano recarsi nella piazzetta per raggiungere le attività lì ubicate».

Secondo l’assessore, la soluzione individuata consentirà di evitare procedure burocratiche ripetitive per gli operatori già autorizzati, mantenendo però alta l’attenzione sul fronte ambientale e dei controlli.

«L’obiettivo rimane quello di salvaguardare sicurezza e ambiente – aggiunge Giacalone – evitando che trasporti e travasi di pesce effettuati in maniera indiscriminata e non regolarizzata possano provocare fenomeni di inquinamento, con liquidi maleodoranti che finiscano nel fiume. Allo stesso tempo consentiremo ai mezzi preventivamente autorizzati e alle attività di lavorare con maggiore serenità».

L’assessore ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando la Cifa per il confronto costruttivo e annunciando che la nuova ordinanza del Comando di Polizia Municipale terrà conto dell’intesa raggiunta. Previsti comunque controlli per verificare il rispetto delle nuove disposizioni.

Sull’accordo intervengono anche il presidente provinciale Cifa, dott. Gaspare Ingargiola, e il dirigente della sezione provinciale Cifa, avvocato Filippo Inzirillo.

«Esprimiamo viva soddisfazione – dichiarano i rappresentanti della Confederazione – per la proficua sinergia instaurata con l’Amministrazione comunale, che ha consentito di raggiungere un’intesa equilibrata, capace di coniugare la tutela del diritto d’impresa con il pieno rispetto dell’ambiente e della legalità».

«Un risultato – concludono Ingargiola e Inzirillo – che testimonia come il dialogo e la collaborazione istituzionale possano tradursi in soluzioni concrete nell’interesse della collettività e del tessuto produttivo».



