Disagi all'aeroporto di Pantelleria, l'assessore Tremarco: "Serve chiarezza"

23/07/2026 19:10:00

I disagi segnalati nei giorni scorsi all'aeroporto di Pantelleria approdano anche sul piano istituzionale. L'assessore G. Federico Tremarco annuncia infatti l'invio di una segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli enti competenti per chiedere verifiche su quanto accaduto durante le operazioni di partenza dei passeggeri.

L'intervento arriva dopo le numerose testimonianze di residenti e turisti che hanno raccontato lunghe attese e criticità nello scalo dell'isola.

"Le segnalazioni meritano attenzione"

Per Tremarco non è il momento delle polemiche, ma degli accertamenti.

"Non spetta a chi ricopre un ruolo istituzionale inseguire la polemica o esprimere giudizi prima che i fatti vengano accertati. Spetta, invece, ascoltare, approfondire e pretendere che ogni segnalazione venga verificata con rigore".

L'assessore osserva che quando le testimonianze si moltiplicano e descrivono situazioni analoghe, la vicenda non può essere liquidata come una semplice percezione individuale.

"Quando più persone riferiscono di aver vissuto la stessa esperienza, non siamo più davanti a una semplice percezione individuale. Siamo davanti a un fatto che merita attenzione istituzionale".

"In gioco c'è l'immagine dell'isola"

Nel suo intervento Tremarco sottolinea come eventuali criticità nell'unico aeroporto dell'isola abbiano ripercussioni che vanno oltre il singolo episodio.

"Pantelleria non coincide con un episodio negativo. La nostra isola vive di accoglienza e turismo. Ogni disservizio che interessa il principale punto di accesso riguarda anche l'immagine del territorio e la fiducia di residenti e visitatori".

La richiesta di verifiche

Per questo motivo l'assessore annuncia l'invio di una relazione dettagliata alle autorità competenti.

"Trasmetterò una dettagliata segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli enti competenti affinché vengano svolte tutte le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto, comprenderne le cause e valutare gli interventi utili a evitare il ripetersi di situazioni analoghe".

Tremarco precisa che l'obiettivo non è attribuire responsabilità prima degli accertamenti.

"Non è una ricerca di responsabilità da attribuire preventivamente a qualcuno. È la convinzione che il buon funzionamento delle istituzioni passi dalla capacità di analizzare i problemi prima ancora che dall'individuazione delle colpe".

"La vicenda non sarà archiviata"

Infine l'assessore assicura che la questione continuerà a essere seguita.

"Ai residenti e ai tanti turisti che hanno scelto Pantelleria desidero assicurare che questa vicenda non verrà archiviata come un episodio da dimenticare. Le istituzioni non hanno il compito di negare i problemi per difendere un'immagine. Hanno il dovere di affrontarli con serietà, perché è proprio dalla capacità di risolverli che nasce la credibilità delle istituzioni e cresce la fiducia dei cittadini".



