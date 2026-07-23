Alcamo: il Comune affida la gestione e la riqualificazione dell'impianto sportivo "Lelio Catella"

23/07/2026 13:00:00

Il Comune di Alcamo ha pubblicato l’avviso per individuare associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate alla riqualificazione e alla gestione dell’impianto sportivo comunale “Lelio Catella”.

L’obiettivo è raccogliere proposte progettuali per la rigenerazione, il miglioramento e l’ammodernamento della struttura, con una successiva gestione finalizzata a favorire l’aggregazione sociale e giovanile attraverso lo sport.

L’impianto e le attività previste

L’impianto sportivo “Lelio Catella”, situato lungo la Strada Provinciale 47 ad Alcamo, è dedicato principalmente alle attività di calcio, tennis e atletica. Dalla procedura è esclusa la palestra “Cento Passi”.

Il progetto di riqualificazione dovrà prevedere interventi capaci non solo di valorizzare la pratica sportiva, ma anche di promuovere inclusione, formazione e partecipazione sociale, riconoscendo il ruolo delle realtà sportive all’interno del territorio.

Un partenariato speciale con il mondo dello sport

La concessione rappresenta una forma speciale di collaborazione tra il Comune e i soggetti sportivi interessati, chiamati a proporre soluzioni tecniche e organizzative per rendere l’impianto maggiormente fruibile dalla cittadinanza.

Le associazioni e società sportive dovranno presentare un progetto di valorizzazione della struttura, indicando attività e interventi da realizzare durante il periodo di gestione.

Gestione gratuita per almeno cinque anni

La durata minima prevista per l’affidamento della gestione è di cinque anni. Per il concessionario non è previsto alcun canone di gestione.

Il soggetto affidatario dovrà organizzare le attività sportive e determinare eventuali tariffe o prezzi di accesso nel rispetto della proposta presentata e successivamente autorizzata dal Comune.

Obbligatorio il sopralluogo: scadenza il 9 agosto

Per poter presentare il progetto è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso l’impianto. La richiesta dovrà essere inoltrata entro le ore 23.59 del 9 agosto 2026 all’indirizzo email filippo.palazzolo@comune.alcamo.tp.it, concordando successivamente la data della visita con gli uffici comunali.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporterà l’esclusione dalla procedura.

Domande entro il 20 agosto 2026

Le associazioni e società sportive interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it, indicando nell’oggetto:

“PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO LELIO CATELLA”.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le proposte ricevute entro le ore 23.59 del 20 agosto 2026. Farà fede la data e l’orario di ricezione della PEC registrata al protocollo del Comune di Alcamo.

La valutazione delle proposte

Le proposte saranno esaminate da una commissione incaricata di valutare l’interesse pubblico dei progetti presentati, considerando la qualità degli interventi di riqualificazione, la sostenibilità della gestione e la capacità dell’impianto di rispondere alle esigenze sportive e sociali del territorio.

La documentazione completa dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Pubblicazioni.



