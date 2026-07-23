International Street Food, Settimana Barocca e Summer Time: l’estate a Erice

23/07/2026 17:17:00

Quattro giorni di street food e spettacoli sul lungomare, il concerto dei Neri per Caso, una rassegna che attraversa rock, jazz e tango e il ritorno della “Settimana Barocca”, giunta alla trentesima edizione. Tra la fine di luglio e agosto Erice distribuisce gli appuntamenti estivi tra il litorale di San Giuliano e alcuni dei luoghi più suggestivi del borgo.

Il programma mette insieme musica, gastronomia, danza storica e opera lirica. Si comincia dal Lungomare Dante Alighieri, dove da giovedì 23 a domenica 26 luglio si svolge l’International Street Food. Si proseguirà poi nel centro storico con il Festival Internazionale di Musica Antica e gli altri concerti di “Summer Time 2026”.

Street food e musica sul lungomare

L’International Street Food torna a Erice con quattro giornate dedicate al cibo di strada italiano e internazionale. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle 17.30 a mezzanotte, con ingresso gratuito.

La manifestazione riporta gli eventi sul Lungomare Dante Alighieri dopo alcuni anni di assenza e propone specialità provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Tra gli stand si potranno trovare pulled pork, cannoli e arancini siciliani, bombette pugliesi, arrosticini abruzzesi, pizza fritta e napoletana, caciocavallo impiccato, cuoppo di pesce e panini con il polpo.

La parte internazionale comprende cucina argentina, greca e indiana e i kürtőskalács, i dolci ungheresi dalla caratteristica forma cilindrica. Presenti anche birre artigianali prodotte da microbirrifici italiani ed esteri e proposte senza glutine.

Ogni sera, a partire dalle 22, la gastronomia lascerà spazio agli spettacoli.

I Neri per Caso e la festa per le Arpie

Ad aprire il programma musicale, giovedì 23 luglio, sarà il concerto dei Neri per Caso, presentato da Vittoria Abbenante. Il gruppo vocale, diventato popolare dopo la vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo del 1995 con “Le ragazze”, porterà a Erice i brani più conosciuti del proprio repertorio e gli arrangiamenti a cappella di classici italiani e internazionali.

Ospite della serata sarà anche la Handball Erice, che lo scorso maggio ha conquistato il primo scudetto della propria storia. Il passaggio sul palco sarà l’occasione per celebrare nel territorio ericino il titolo italiano vinto dalle Arpie.

Venerdì 24 luglio si proseguirà con la Black Palace Hip Hop School e con lo spettacolo “I 40 che ballano i 90”, ancora con la conduzione di Vittoria Abbenante.

Sabato 25 luglio il lungomare ospiterà il Summer Party con Dj Luca Dorigo e Dj Vince, accompagnati dalla voce di Jhonny JXJ. Domenica 26 chiusura con “Sunset Experience and Disco 70/80” e la selezione musicale di Dj Ciccio Barbara.

L’International Street Food è organizzato da AIRS, Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Trapani, ANCOS Trapani e Comersud, con la collaborazione di MeMa e Notorius Agency. L’evento fa parte del programma di “Erice è Estate”, promosso dal Comune e dalla Fondazione Erice Arte.

Trent’anni di musica antica a Erice

Dal 30 luglio al 4 agosto l’attenzione si sposterà nel borgo per la trentesima edizione del Festival Internazionale di Musica Antica. Il titolo scelto per il 2026 è “La Settimana Barocca”.

Cinque gli spettacoli in programma tra l’Auditorium del Museo Cordici e il Cortile di Palazzo Sales. Il cartellone alterna concerti, intermezzi comici, danza storica e opera lirica, con interpreti internazionali impegnati anche nelle masterclass collegate alla manifestazione.

L’apertura è prevista giovedì 30 luglio, alle 19, nell’Auditorium del Museo Cordici con “Violoncellisti visionari. La nascita di una voce virtuosa”. Agnieszka Oszańca al violoncello e Fabio Bonizzoni al clavicembalo ripercorreranno l’affermazione dello strumento nel repertorio settecentesco.

Venerdì 31 luglio, alle 21.15 nel Cortile di Palazzo Sales, sarà rappresentato “Il buon vin mi fa buon pro!”, un intermezzo buffo costruito su commedie in musica romane della fine del Seicento. In scena Giorgia Tornatore, Salvo Fresta e Graziano D’Urso, con la regia di Enzo Firullo. I Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana saranno diretti da Luca Ambrosio.

Vivaldi e le danze alla corte di Luigi XIV

Sabato primo agosto, alle 19 al Museo Cordici, il festival renderà omaggio ad Antonio Vivaldi con “Vivaldiana”. Il concerto vedrà impegnati il soprano Raffaella Milanesi, Monika Toth al violino, Enrico Luca al flauto traversiere, Agnieszka Oszańca al violoncello e Patrycja Domagalska al clavicembalo.

Domenica 2 agosto, alle 21.15 a Palazzo Sales, la Compagnia internazionale di danza storica Harmonia Suave porterà in scena “La Danse du Roi Soleil”. Le coreografie di Carla Favata e i costumi ricostruiti attraverso le fonti dell’epoca rievocheranno le danze della corte di Luigi XIV. Le musiche saranno affidate all’Orchestra Barocca Siciliana, diretta da Piero Cartosio.

Rinasce un’opera di Bernardo Pasquini

Il momento centrale della trentesima edizione arriverà martedì 4 agosto, alle 21.15, con “La donna ancora è fedele”, opera di Bernardo Pasquini su libretto di Domenico Filippo Contini.

Il lavoro torna in scena a 350 anni dal debutto romano del 1676, grazie alla nuova edizione critica della partitura e del libretto curata da Luca Ambrosio nell’ambito della sua ricerca dottorale all’Università di Pavia.

L’opera, una commedia musicale costruita attorno alla fedeltà e alle schermaglie amorose, presenta alcuni intrecci che anticipano temi poi sviluppati nel “Così fan tutte” di Mozart. La produzione, sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il programma Boarding Pass Plus 2025-2027, sarà presentata anche in Spagna, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca.

A Erice l’esecuzione sarà affidata all’Orchestra Barocca Siciliana, diretta da Fabio Bonizzoni, con la regia di Zuzana Vrbova. I biglietti per gli appuntamenti del festival costano 7 euro, con ridotto a 5 euro. Programma e informazioni sono disponibili sul sito della MeMa.

Jazz, fisarmonica e tango fino al 27 agosto

Gli appuntamenti proseguiranno con “Summer Time 2026”, la rassegna della Mediterranean Music Association.

Dopo il concerto dei Neri per Caso, mercoledì 12 agosto, alle 22 in Piazzetta San Giuliano, sarà la volta di “Arco&Ance”, progetto di Pietro Adragna alla fisarmonica e Francesco Nicolosi al violino. Il programma comprende musiche di Astor Piazzolla, Luis Bacalov, Ennio Morricone, Luciano Fancelli e Richard Galliano.

Mercoledì 19 agosto, nella stessa piazzetta e sempre alle 22, si esibirà il Nicola Giammarinaro Quartet. Il clarinettista e sassofonista sarà affiancato da Alessandro Manzo alla chitarra, Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Salvo Casano alla batteria. Il concerto attraverserà bebop, swing, gypsy jazz e sonorità mediterranee.

La chiusura è in calendario giovedì 27 agosto, alle 21.30 ai Giardini del Balio, con “Mediterrango: il tango dall’Argentina al Mediterraneo”. Sul palco il Gauche Tognola Tango Quartet, guidato dal bandoneonista e compositore Nicolás Tognola, insieme ad Antonino Cicero, Alessandro Blanco, Stefano Cardillo e alla cantante argentina Elisa Lorena.

Sarà l’unico appuntamento a pagamento della rassegna, con biglietto unico da 10 euro. Gli altri concerti di “Summer Time 2026” sono a ingresso libero. Il programma completo è consultabile anche sul portale istituzionale del Comune.



