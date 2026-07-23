Sicilia: sfida le fiamme, si ustiona e mette in salvo la famiglia 

23/07/2026 00:54:00

È ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale Civico di Palermo il monrealese G. B., rimasto ferito mentre cercava di mettere in salvo i propri familiari durante il violento incendio che ieri ha interessato la zona di Lenzitti, nel territorio di Monreale (qui l'approfondimento di tp24 su caldo e incendi).

L’uomo, fortunatamente, non sarebbe in condizioni preoccupanti. Le ustioni riportate a braccia e gambe hanno comunque reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso.

La fuga tra le fiamme per portare fuori i familiari

Il dramma si è consumato mentre l’uomo si trovava all’interno della propria abitazione insieme ai familiari. Il fronte del fuoco, partito dall’area boschiva di Casaboli, si è rapidamente avvicinato alla casa, intrappolando di fatto il nucleo familiare.

Per riuscire a far uscire tutti dall’abitazione, G. B. ha bagnato alcune coperte e le ha utilizzate come protezione contro il calore e le fiamme, accompagnando uno dopo l’altro i propri cari verso la salvezza. Un gesto che gli è costato diverse ustioni, dopo essere rimasto esposto direttamente al rogo.

La casa distrutta e la necessità di un nuovo alloggio

Mentre la famiglia è riuscita a salvarsi, l’abitazione non ha avuto la stessa sorte. La casa è stata quasi completamente devastata dall’incendio, lasciando i suoi occupanti senza un luogo dove vivere e privandoli di gran parte dei loro beni.

Ora, oltre alla fase dell’emergenza legata all’incendio, resta da affrontare il problema della sistemazione temporanea del nucleo familiare.

Il Comune e la comunità pronti ad aiutare

A garantire il sostegno dell’amministrazione è intervenuto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, che ha annunciato l’impegno del Comune nel trovare una soluzione abitativa provvisoria per la famiglia rimasta senza casa.

Parallelamente si è attivata anche una rete spontanea di solidarietà composta da cittadini e associazioni del territorio, pronta a sostenere il nucleo familiare colpito dall’incendio e ad accompagnarlo nella difficile fase della ricostruzione.



