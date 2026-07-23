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Cronaca
23/07/2026 15:29:00

Marsala, uomo muore in spiaggia dopo un malore: tragedia sul litorale sud

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/marsala-uomo-muore-in-spiaggia-dopo-un-malore-tragedia-sul-litorale-sud-450.jpg

Un uomo è morto oggi sulla spiaggia del litorale sud di Marsala, dopo essere stato colto da un improvviso malore.

La tragedia si è consumata nel tratto di costa compreso tra l’Escondido e il Cafè Blanc. La notizia del malore e, poco dopo, del decesso si è rapidamente diffusa tra i bagnanti e gli stabilimenti balneari della zona.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Restano da accertare anche le cause della morte.

 

Il malore sulla spiaggia

 

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe sentito male mentre si trovava in spiaggia. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Non è ancora possibile stabilire se il malore sia stato provocato o aggravato dalle temperature particolarmente elevate registrate in questi giorni. Saranno gli accertamenti sanitari a chiarire le circostanze del decesso.

 

Giorni di caldo eccezionale

 

La tragedia avviene mentre la provincia di Trapani continua a fare i conti con una delle ondate di calore più intense dell’estate. Nei giorni scorsi la centralina di Fulgatore ha registrato 42,5 gradi, mentre a Mazara del Vallo il termometro ha raggiunto i 44,5 gradi. Nel capoluogo sono stati rilevati valori superiori ai 38 gradi.

La Protezione civile regionale aveva già diramato un preallertamento per il sensibile aumento delle temperature, con il conseguente rischio di ondate di calore e incendi.

 

Le precauzioni per anziani e persone fragili

 

In giornate simili la prudenza non è un dettaglio. Anziani, bambini, persone con patologie croniche o non autosufficienti sono maggiormente esposti ai rischi della disidratazione e dei colpi di calore.

Il Ministero della Salute raccomanda di evitare l’esposizione diretta al sole e le uscite tra le 11 e le 18, bere frequentemente anche quando non si avverte sete, consumare pasti leggeri, mantenere freschi gli ambienti domestici e limitare l’attività fisica nelle ore più calde.

È importante anche controllare con maggiore frequenza gli anziani che vivono soli e chiedere immediatamente assistenza in presenza di confusione, debolezza improvvisa, vertigini, nausea, pelle molto calda o perdita di coscienza.

Con temperature così alte, una telefonata o una visita a una persona fragile possono sembrare piccoli gesti. A volte, invece, possono fare la differenza.



Cronaca | 2026-07-23 09:23:00
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