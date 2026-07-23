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Cronaca
23/07/2026 10:35:00

Dodici lavoratori in nero e irregolarità fiscali tra Castellammare e Alcamo Marina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/12-lavoratori-in-nero-e-irregolarita-fiscali-tra-castellammare-e-alcamo-marina-450.jpg

Dodici lavoratori in nero scoperti in due ristoranti e irregolarità fiscali riscontrate nel 100% delle attività commerciali controllate. È il bilancio dei controlli intensificati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Trapani nelle principali località turistiche della provincia durante la stagione estiva.

L'operazione, condotta dai militari della Compagnia di Alcamo, ha interessato in particolare le attività ricettive e commerciali di Castellammare del Golfo e Alcamo Marina, due delle mete balneari più frequentate del territorio, soprattutto nei mesi estivi.

 

Dodici lavoratori senza contratto

 

Nel corso delle ispezioni, i finanzieri hanno individuato 12 persone impiegate completamente in nero all'interno di due ristoranti. I lavoratori, secondo quanto accertato, svolgevano mansioni di camerieri, cuochi e lavapiatti senza alcun contratto di lavoro.

Per i gestori delle due attività è scattata la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che procederà con l'applicazione delle cosiddette "maxisanzioni" previste dalla normativa. Le multe possono variare da 1.950 fino a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in relazione alla durata dell'impiego e alle altre circostanze previste dalla legge.

 

Irregolarità fiscali in tutte le attività controllate

 

Le verifiche hanno riguardato anche stabilimenti balneari e venditori di articoli da spiaggia. In questo caso i finanzieri hanno contestato oltre trenta violazioni legate alla mancata memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, cioè all'omessa emissione dello scontrino fiscale.

Secondo la Guardia di Finanza, tutti gli esercizi sottoposti a controllo sono risultati irregolari, facendo registrare una percentuale di violazioni del 100%. I responsabili sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

 

Controlli rafforzati durante l'estate

 

L'attività rientra nel piano di controlli predisposto dalla Guardia di Finanza per il periodo estivo, con particolare attenzione alle località a maggiore afflusso turistico.

L'obiettivo è contrastare sia il lavoro sommerso sia l'evasione fiscale, tutelando gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole e garantendo condizioni di concorrenza leale, oltre a salvaguardare i lavoratori da possibili forme di sfruttamento.

 

 



Cronaca | 2026-07-23 09:23:00
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