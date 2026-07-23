Castelvetrano: addio a Bianca, la cagnolina "mascotte" dell'ospedale

23/07/2026 08:08:00

L'ospedale "Vittorio Emanuele II" perde una delle sue presenze più amate. È morta ieri pomeriggio Bianca, la cagnolina bianca che da oltre dieci anni viveva nell'area del parcheggio del presidio sanitario ed era diventata un simbolo per medici, infermieri, operatori, pazienti e visitatori.

Con il suo carattere docile e affettuoso, Bianca era ormai parte della quotidianità dell'ospedale. Ogni giorno accoglieva chi arrivava al "Vittorio Emanuele II", regalando una carezza, uno sguardo o semplicemente una presenza rassicurante a chi attraversava momenti difficili.

Il peggioramento e il tentativo di salvarla

Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Ricoverata in una clinica veterinaria, aveva bisogno con urgenza di una trasfusione di sangue. Per questo il personale sanitario aveva lanciato un appello ai proprietari di cani di Castelvetrano e dei comuni vicini, nella speranza di trovare un donatore compatibile.

Nonostante la mobilitazione e i tentativi dei veterinari, il quadro clinico è precipitato rapidamente e per Bianca non c'è stato nulla da fare.

La mascotte dell'ospedale

La sua scomparsa ha suscitato commozione tra quanti, nel corso degli anni, avevano imparato a conoscerla e a volerle bene. Per molti Bianca rappresentava un piccolo punto di riferimento, capace di rendere più umano un luogo spesso associato alla sofferenza. Con la sua morte, il "Vittorio Emanuele II" perde una presenza silenziosa ma speciale, entrata nel cuore di un'intera comunità.



