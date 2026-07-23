23 Luglio: scudo per Delmastro, l'IA fa paura, Salis condannata

23/07/2026 07:07:00

E' il 23 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Per la prima volta un modello di intelligenza artificiale ha scelto autonomamente di violare un sistema informatico. Lo ha reso noto ChatGpt. Il caso è stato definito «spaventoso» da qualche esperto

• Riad e Washington hanno firmato un accordo per implementare un programma di sviluppo dell’energia nucleare in Arabia Saudita (per ora solo a uso civile). Trump ha vinto le resistenze, ma il Congresso potrebbe tentare di fermarlo

• Zelens’kyj ha scelto un nuovo giovane capo delle forze armate per venire incontro alle proteste di piazza, che tuttavia invoca ancora il ritorno di Mykhailo Fedorov alla Difesa

• L’europarlamentare di Avs Ilaria Salis è stata condannata dal giudice del lavoro a risarcire due ex collaboratori, che avrebbe licenziato senza giusta causa

• La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha bloccato le chat dell’ex sottosegretario Delmastro richieste per le indagini su un gruppo mafioso. La decisione ha provocato una bagarre in Senato e proteste del centrosinistra anche alla Camera

• Ci sono nuove immagini del fermo di Abderrahim Fakir, morto mentre era bloccato a terra dalla polizia a Bologna. Il video servirà a chiarire il comportamento degli agenti

• Mario Roggero resta in carcere. È stata respinta la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato per duplice omicidio



• Nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci, i giudici hanno confermato l’aggravante del metodo mafioso nei confronti dei quattro imputati

• In Sardegna un giovane di 19 anni è stato ucciso dopo che aveva investito l’ex fidanzata di 16 anni. A vendicarsi, accoltellandolo, sarebbero stati il fratello della giovane e l’attuale fidanzato

• A Pomezia una donna di 29 anni ha sfregiato con l’acido muriatico il compagno

• Anthropic ha concordato un risarcimento di un miliardo e mezzo di dollari a favore di un gruppo di scrittori che aveva denunciato i danni subiti dal’Ai Claude

• Da questa sera alle 21 scatta uno sciopero nel settore ferroviario che durerà 24 ore

• Alle porte di Roma un bambino di 5 anni è annegato in piscina dopo essersi sentito male

• A Milano una donna incinta che aveva subito il disseccamento dell’aorta è stata salvata dai cardiochirurghi. Il feto è stato fatto nascere dopo 12 settimane dall’operazione. Ora mamma e figlio stanno benissimo

• Uno chef sudcoreano pluristellato rischia una pesante condanna per aver guarnito un dolce con delle formiche

• Il nuovo premier laburista britannico Andy Burnham ha limitato a 2 sterline il prezzo massimo del biglietto del bus in tutta l’Inghilterra

• Nei pressi di Parigi è stato trovato morto per cause misteriose Daniel Siad, che era stato accusato di aver procurato giovani donne a Jeffrey Epstein

• A causa delle pressioni del nuovo governo, si è dimesso il procuratore generale ungherese Gábor Bálint Nagy, personaggio chiave dell’apparato dell’ex premier Orbán

• Il grande caldo perde d’intensità. Diminuiscono le città in allerta per il caldo, il maltempo che ha già colpito il Nord si sta spostando verso il Sud

• Due custodi sono i sospettati principali del furto di 80 fiale di Fentanyl dalla cassaforte dell’ospedale israelitico di Roma

• È morta dopo una lunga agonia Monica Esposito, la donna di 55 anni che era stata travolta dall’attentatore di Modena Salim El Koudri

• Potrebbe essere stata uccisa Dafne R., la donna di 30 anni trovata morta in strada a Tor Bella Monaca dopo una caduta dal terzo piano

• Per incendiare i boschi del Pollino, in Calabria, i piromani avrebbero usato gatti ai quale avevano legato uno straccio impregnato di liquido infiammabile

• Tre uomini mascherati hanno fatto irruzione nella villa di Wanda Nara, dove si trovavano la madre della showgirl e i suoi cinque bambini. Hanno razziato la casa senza far male ai presenti

• Per l’omicidio Boiocchi sarà processato Mauro Nepi, 43 anni, ultrà interista soprannominato il «vocalist» della Curva Nord

• Al Tour de France la tappa e stata vinta dal belga Philipsen. Pogačar ha conservato la maglia gialla, pur essendo arrivato con oltre 8 minuti di distacco dal primo classificato

• Elon Musk sfida Cristopher Nolan e annuncia che realizzerà un’Odissea più bella della sua con l’intelligenza artificiale

• Sono scomparsi l’attrice statunitense Kaylee Hottle (19 anni), Caterina Montella sorella di Vincenzo, l’attore britannico Mike Preston (92), il sassofonista de La pantera rosa Plas Johnson (94)



Titoli

Corriere della sera: Il film della morte di Fakir

la Repubblica: Uno scudo per Delmastro

La Stampa: «Sbagliai a non spiegare la riforma»

Il Sole 24 Ore: Via libera alla riforma dell’avvocatura / Cariche societarie non più vietate

Il Messaggero: La morte di Fakir / in un nuovo video / le fasi del suo delirio

Il Giornale: Condannata la compagna Salis / sfrutta e licenzia gli assistenti

Avvenire: Spazi di speranza

Qn: Scontro sulla piazza violenta / Meloni: no a chi alimenta odio

Il Fatto: Salvano Delmastro / e pure il clan Senese

Libero: Salis, che figura di m...

La Verità: Salis condannata: non paga i dipendenti

Il Mattino: Bologna, c’è un nuovo video

Leggo: L’IA sfugge all’uomo, attacco in rete

il manifesto: Il canto / delle sirene

il Quotidiano del Sud: Roggero resta in carcere / Fakir, spuntano i video

Domani: Il governo Meloni aiuta la mafia / Negato al pm le chat di Delmastro



