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Cultura

» Cose di musica
23/07/2026 09:11:00

Salemi, due serate di grande jazz nel ricordo di Tony Scott

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/salemi-due-serate-di-grande-jazz-nel-ricordo-di-tony-scott-450.jpg

Il Castello Normanno-Svevo di Salemi torna a ospitare il jazz nel segno di Tony Scott. Sabato 25 e domenica 26 luglio è in programma la dodicesima edizione del “Welcome Back Tony Scott Jazz Festival”, con quattro concerti e ingresso gratuito.

La manifestazione rientra nel cartellone “Salemi d’Estate 2026” e rende omaggio al clarinettista italoamericano Anthony Joseph Sciacca, figlio di emigrati salemitani e tra i protagonisti internazionali del jazz del Novecento.

La prima sera dedicata alle donne del jazz siciliano

La serata di sabato 25 luglio avrà come tema “Donne Siciliane nel Jazz”.

Alle 21:30 saliranno sul palco Simona Trentacoste e Francesco Guaiana. Alle 22:30 sarà la volta del Sade Mangiaracina Trio, con Marco Bardoscia e Gianluca Brugnano.

Il programma mette insieme voci ed esperienze diverse della scena contemporanea, tra scrittura, improvvisazione e ricerca musicale.

Dai Saihs al Mario Rusca Trio

Domenica 26 luglio il festival proporrà invece un percorso nella storia e nell’evoluzione del jazz.

Ad aprire la serata, alle 21:30, saranno i Saihs, sestetto nato a Firenze nel 2023 e vincitore del Conad Jazz Contest 2025. La formazione è stata premiata per la cura degli arrangiamenti e l’equilibrio degli interventi solistici. 

Alle 22:30 il palco passerà al Mario Rusca Trio, con Mario Rusca al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. Proprio Arco ha suonato a lungo con Tony Scott, in Italia e all’estero, aggiungendo alla serata un legame diretto con il musicista al quale il festival è dedicato. 

Il legame tra Tony Scott e Salemi

Nato nel New Jersey nel 1921 con il nome di Anthony Joseph Sciacca, Tony Scott era figlio di una famiglia originaria di Salemi. Fu clarinettista, arrangiatore, compositore e collaborò con figure come Billie Holiday, Sarah Vaughan, Charlie Parker, Duke Ellington e Lester Young. 

Il rapporto con la città rimase vivo nel tempo. Nel 2005 Scott tornò proprio al Castello Normanno-Svevo per festeggiare il suo ottantaquattresimo compleanno con una jam session. Il festival continua a custodire quella memoria portando ogni estate a Salemi musicisti affermati e nuove formazioni. 

La direzione artistica è affidata a Monica Shaka. L’iniziativa è promossa dal Comune di Salemi con il sostegno dell’Assemblea regionale siciliana e del main sponsor Engie.

«Il festival è uno degli appuntamenti più significativi della nostra estate culturale», dichiarano il sindaco Vito Scalisi e l’assessore al Turismo e Spettacolo Pietro Crimi, sottolineando il valore dell’omaggio a Tony Scott e la scelta di offrire gratuitamente le due serate.

Gli appuntamenti sono fissati per sabato 25 e domenica 26 luglio, dalle 21:30, al Castello Normanno-Svevo. L’ingresso è libero.









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