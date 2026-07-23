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Cultura

» Cose di musica
23/07/2026 16:42:00

Loredana Bertè ad Alcamo: concerto gratuito in piazza della Repubblica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/loredana-berte-ad-alcamo-concerto-gratuito-in-piazza-della-repubblica-450.jpg

Loredana Bertè arriva ad Alcamo con cinquant’anni di canzoni, provocazioni e libertà. Domenica 2 agosto la cantante sarà in concerto in piazza della Repubblica con “Ancora Ribelle – Summer Tour 2026”.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle 21.30. L’ingresso sarà gratuito.

Il concerto è uno degli appuntamenti di punta di Alcamo Estate 2026 ed è organizzato dal Comune in collaborazione con Marcello Cannizzo Agency e Gianfaby Production by JR Art Agency.

Da “Sei bellissima” a “Pazza”

Sul palco alcamese Bertè ripercorrerà le tappe principali di una carriera iniziata negli anni Settanta e diventata parte della storia della musica italiana.

La scaletta attraverserà un repertorio che comprende brani come “Sei bellissima”, “E la luna bussò”, “Non sono una signora” e “Il mare d’inverno”, fino a “Pazza”, la canzone presentata al Festival di Sanremo 2024 e premiata con il Premio della Critica “Mia Martini”.

“Ancora Ribelle” celebra i cinquant’anni di carriera discografica dell’artista e riprende il titolo della raccolta “Ribelle”, pubblicata nel 2024 con 57 brani scelti dal suo repertorio e l’inedito sanremese.

Una carriera fuori dagli schemi

Voce ruvida e presenza scenica difficilmente confondibile, Loredana Bertè ha costruito la propria storia musicale senza smussare gli angoli. Ha attraversato pop, rock e canzone d’autore, portando nei testi indipendenza, fragilità e conflitto.

Il concerto di Alcamo sarà una delle tappe siciliane dell’“Ancora Ribelle – Summer Tour 2026”, annunciato come un viaggio attraverso mezzo secolo di musica. 









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