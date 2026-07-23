Trapani, un DAE in memoria di Nicolò Giacalone e il Campo Coni guarda al futuro

23/07/2026 13:33:00

Il ricordo di un uomo che non c'è più, la riapertura di uno degli impianti sportivi simbolo della città e un finanziamento che potrebbe cambiarne il futuro.

Al Campo Coni di Trapani si è celebrata una giornata dal forte valore simbolico e amministrativo, con l'installazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE), donato dalla famiglia di Nicolò Giacalone, e il piazzamento all'ottavo posto nazionale del progetto di riqualificazione dell'impianto nel bando "Sport e Periferie".

La mattinata si è aperta con la cerimonia di consegna del defibrillatore, donato da Erica Ruggirello, vedova di Nicolò Giacalone, il trapanese morto nel luglio 2022 in un incidente sul lavoro. Insieme ai familiari, erano presenti il sindaco Giacomo Tranchida, l'assessore allo Sport Andrea Genco e rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Il dispositivo salvavita resterà a disposizione di chi frequenta quotidianamente il Campo Coni. "Non è tanto chi siamo, ma cosa facciamo che ci qualifica", è il messaggio che la famiglia di Nicolò ha voluto affidare alla città attraverso questo gesto, trasformando un dolore privato in un'opportunità di tutela per la collettività.

Il Campo Coni riapre al pubblico

Contestualmente, l'assessore Andrea Genco ha annunciato la riapertura dell'impianto sportivo, che torna fruibile da oggi dopo gli ultimi interventi di manutenzione.

Nelle scorse settimane il Comune ha completato lavori di pulizia, scerbatura, ripristino dei servizi igienici e delle linee idrauliche, oltre al completamento dell'illuminazione, con l'obiettivo di restituire piena funzionalità alla struttura in attesa degli interventi di riqualificazione più consistenti.

Per il periodo estivo il Campo Coni sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 20.30 e nei fine settimana dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 20.30.

La notizia destinata ad avere le maggiori ricadute sul futuro dell'impianto è però arrivata durante la stessa cerimonia.

Il progetto presentato dal Comune di Trapani per la riqualificazione integrale del Campo Coni si è classificato all'ottavo posto della graduatoria nazionale del bando "Sport e Periferie", su 947 progetti presentati da Comuni di tutta Italia.

Un risultato che colloca Trapani tra i progetti meglio valutati a livello nazionale.

Il bando, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mette a disposizione 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti e la rigenerazione di strutture sportive esistenti, con l'obiettivo di favorire inclusione sociale, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico.

L'effettiva concessione del contributo sarà formalizzata con il decreto definitivo, ma il posizionamento in graduatoria rappresenta già un passaggio determinante.

Come cambierà il Campo Coni

Il progetto prevede una riqualificazione completa dell'impianto.

Saranno rifatti la pista di atletica e gli spazi destinati alle diverse discipline, con nuove attrezzature per atletica leggera, rugby e baseball.

Previsti inoltre il recupero delle tribune e degli spogliatoi, il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici e interventi di efficientamento energetico attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici e solare termico.

L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare il Campo Coni in un impianto moderno, accessibile anche allo sport paralimpico e capace di diventare un punto di riferimento per l'attività sportiva dell'intero territorio.

Il Campo Coni rappresenta da decenni uno dei principali impianti sportivi della città. Nato come struttura dedicata all'atletica leggera e omologato per le competizioni federali, negli ultimi anni ha progressivamente risentito dell'usura delle infrastrutture e della mancanza di investimenti strutturali, limitando l'attività delle società sportive e degli atleti trapanesi.

Negli ultimi anni il Comune ha avviato una strategia di recupero degli impianti sportivi cittadini attraverso la partecipazione ai bandi nazionali e ai programmi di finanziamento statali, intervenendo anche su palestre scolastiche e altre strutture comunali. Il progetto del Campo Coni rappresenta uno degli interventi più significativi di questo percorso.

"È un ulteriore traguardo che premia il lavoro tecnico-amministrativo svolto e la visione che accompagna da anni il percorso di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini", ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida.

Per l'assessore Andrea Genco, invece, il nuovo Campo Coni "si appresta a diventare una struttura moderna, inclusiva e all'avanguardia, punto di riferimento per l'atletica, il rugby, il baseball e lo sport paralimpico".

Se il decreto di finanziamento confermerà la graduatoria, Trapani potrà avviare uno degli interventi più importanti degli ultimi anni sull'impiantistica sportiva cittadina, restituendo piena funzionalità a una struttura che per generazioni ha rappresentato uno dei luoghi simbolo dello sport trapanese.



